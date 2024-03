Nuovi rumors sulle condizioni di salute di Kate Middleton: cos’è l’ileostomia alla quale si sarebbe sottoposta

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Di pari passo alla preoccupazione per lo stato di salute di Kate Middleton, moglie dell’erede al trono inglese William e principessa del Galles, crescono anche le teorie complottiste su quanto la Royal Family stia nascondendo la realtà. L’ultima indiscrezione arriva da una blogger americana, secondo la quale la principessa Middleton avrebbe subìto un “intervento di ileostomia causato da una perforazione intestinale”.

Le condizioni di salute di Kate Middleton

Lo scorso martedì 16 gennaio Kate Middleton, principessa del Galles nonché futura regina consorte quando William salirà al trono, è stata ricoverata in previsione di un’operazione all’addome.

La principessa è rimasta in ospedale per 13 notti dopo l’operazione e, nonostante tutte le fonti ufficiali abbiano confermato le sue ottime condizioni di salute, in realtà molte persone sono convinte che la Royal Family non stia dicendo tutta la verità.

Fonte foto: IPA Poliziotti davanti l’ingresso della clinica dov’è stata operata Kate Middleton: secondo una blogger americana la principessa si sarebbe sottoposta a un’ileostomia

Ad aggiungere un po’ di mistero alla faccenda è ora giunta la blogger americana Jessica Reed Kraus, che gode di una certa fama negli Stati Uniti, costruita negli anni grazie ai suoi contatti con vip e personaggi molto noti nel jet set d’oltreoceano e ai suoi scoop su personaggi come Britney Spears e Johnny Depp.

Le parole della blogger americana

Secondo Jessica Reed Kraus quindi, Kate Middleton avrebbe subìto “un intervento chirurgico all’intestino”. La Kraus sarebbe riuscita ad ottenere informazioni confidenziali sullo stato di salute della principessa direttamente da un informatore inglese.

Tale rivelazione è poi stata confermata dall’avvocatessa americana Jane Barr, molto conosciuta sui social grazie a una pagina che l’ha resa molto popolare. Secondo la legale “un amico nel Regno Unito mi ha detto che si tratta di un intervento di ileostomia causato da una perforazione intestinale”.

Un discorso indirettamente confermato anche dal giornalista Antonio Caprarica, esperto di Royal Family, secondo il quale il riserbo che ha fatto seguito all’operazione è stato dettato dalla delicatezza dell’operazione all’apparato digerente. Nonostante ciò, da settimane le ipotesi su quanto accaduto sono le più disparate.

Che cos’è l’ileostomia

L’ileostomia è una procedura chirurgica abbastanza complessa, che consiste nella deviazione dell’ileo verso un’apertura eseguita appositamente sull’addome. In casi più rari, a essere deviato è direttamente la parte di intestino che precede l’ileo.

Questa deviazione prevede poi l’applicazione di una sacca, necessaria per espellere ciò che transita per l’intestino. Una condizione che, se già si presenta difficoltosa in condizioni normali, può esserlo ancora di più per un personaggio pubblico di tale portata.

In aggiunta, bisogna considerare che tale operazione è spesso resa necessaria da patologie come il cancro del colon-retto o il morbo di Crohn. Ma, almeno per il momento, si resta in attesa di eventuali conferme o smentite in merito alla rivelazione della blogger.