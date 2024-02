Kate Middleton "in coma e intubata per complicazioni": l'indiscrezione smentita fa infuriare Kensington Palace

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il ricovero alla London Clinic di Kate Middleton, e la conseguente condizione di salute avvolta nel mistero, sono argomento di discussione anche in Spagna dove una giornalista ha svelato che la principessa del Galles sarebbe stata in coma e costretta a essere intubata “per complicazioni”. Indiscrezione, quella lanciata da Concha Calleja, che ha mandato su tutte le furie Kensington Palace che ha seccamente smentito la versione della giornalista spagnola.

Le indiscrezioni su Kate Middleton dalla Spagna

A svelare quelle che sarebbero state le difficoltà nel decorso post operatorio di Kate Middleton è stata la giornalista spagnola Concha Calleja, che ha raccontato di aver ricevuto da fonti vicine al Palazzo la notizia di alcune complicazioni subite dalla principessa.

La giornalista ha spiegato che le prime avvisaglie che qualcosa non andasse per il verso giusto sarebbero arrivate il 28 dicembre, quando Kate si sarebbe sentita male e sarebbe stata addirittura ricoverata in gran segreto.

Calleja, raccontando che ora la principessa si trova a Windsor, ha svelato che “praticamente è stato allestito un intero ospedale nella loro casa“, a riprova che le condizioni di Kate non sarebbero ottimali.

Il racconto della giornalista

Nel suo racconto sul decorso post operatorio di Kate Middleton, Concha Calleja ha svelato dettagli preoccupanti sulle condizioni di salute presunte della principessa. Ha sottolineato, infatti, che sarebbe stata messa “in coma indotto per delle complicazioni gravi che non si aspettavano”.

“La preoccupazione nella famiglia reale era palpabile” dice la giornalista, sottolineando che ora Kate avrebbe bisogno di assistenza.

Fonte foto: IPA

Kensington Palace smentisce e attacca la giornalista

Parole che non sono piaciute a Kensington Palace che ha subito smentito seccamente la ricostruzione di Concha Calleja.

“È una totale sciocchezza, priva di fondamento” hanno detto al The Telegraph, puntando il dito contro la giornalista che “non ha fatto alcun tentativo per verificare la veridicità di quanto racconta”.

Da Kensington Palace fanno sapere che le cose non sono andate così e che la ricostruzione di Calleja “è totalmente inventata“.

Come sta Kate Middleton

A parte le smentite del caso, però, non trapelano ancora informazioni sullo stato di salute di Kate Middleton. La principessa, subito dopo il ricovero e l’operazione, aveva chiesto riservatezza per il suo bene e per quello dei figli.

Dimessa il 29 gennaio dalla London Clinic in gran segreto, Kate è sfuggita agli obiettivi dei paparazzi e dei media appostati davanti la struttura per lei e per Re Carlo, nelle stesse ore ricoverato per un intervento di routine alla prostata.