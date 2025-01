Nomination Oscar 2025 amare per Vermiglio di Maura Delpero, Isabella Rossellini si gode la prima candidatura

Niente nomination per Vermiglio, ma l’Italia si consola con la candidatura di Isabella Rossellini. L’Academy ha annunciato le nomination della notte degli Oscar 2025, tra le quali non figurano pellicole del nostro Paese: non ce l’ha fatta Maura Delpero che con il suo Vermiglio è stata in grado di entrare nella shortlist dei 15 titoli in corsa per la statuetta per il miglior film internazionale, ma non nella cinquina. Impresa riuscita all’attrice 72enne, figlia del maestro del cinema italiano, che concorrerà per il premio come miglior attrice non protagonista.

Le nomination agli Oscar 2025

Dopo il rinvio a causa degli incendi su Los Angeles, la lista delle candidature alle 23 categorie degli Oscar, in programma nella notte tra il 2 e il 3 marzo, è stata annunciata durante la cerimonia condotta dall’attrice Rachel Sennott e dall’attore Bowen Yang dal Samuel Goldwyn Theater.

La aspettative per la nomination di Vermiglio di Maura Delpero si sono però fermate sulla soglia del Dolby Theater: la pellicola, vincitrice a Venezia del Gran premio della giuria, è stata esclusa dalla cinquina del miglior film straniero, che comprende invece il favorito lungometraggio di Jacques Audiard Emilia Perez, il brasiliano ‘Io sono ancora qui’ di Walter Salles, il film del regista iraniano rifugiato in Germania Mohammad Rasoulof Il seme del fico sacro e il danese ‘The Girl with the Needle’, diretto da Magnus von Horn.

La candidatura di Isabella Rossellini

Prima candidatura, invece, per Isabella Rossellini che grazie alla sua interpretazione di suor Agnes in Conclave di Edward Berger, è già apparsa in nomination ai Golden Globe e ai Bafta nella categoria Miglior attrice non protagonista.

Stesso premio che si dovrà contendere agli Oscar 2025 con Monica Barbaro (Joan Baez in A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist) e Zoe Saldana (Emilia Perez).

La cinquina per l’Oscar come miglior attrice non protagonista: in alto a sinistra Isabella Rossellini, a destra Zoe Saldana, in basso da sinistra Ariana Grande, Felicity Jones e Monica Barbero

Fuori Paola Cortellesi e Luca Guadagnino

Se per il film di Maura Delpero l’attesa era alta, più deboli erano le speranze di una candidatura della pellicola di Paola Cortellesi C’è ancora domani.

Dopo il successo di pubblico e di critica in patria ma non solo, era stata inserita tra i 323 titoli eleggibili per le categorie, Miglior sceneggiatura, Miglior regia e Miglior attrice protagonista, ma è rimasta esclusa dalle nomination.

La stessa regista romana aveva chiarito alla vigilia delle nomination che “in questo campionato Usa, le probabilità che ‘C’è ancora domani’ entri nelle cinquine degli Academy Award sono pari, direi, alla vita di un gatto in tangenziale, a Roma, nell’anno del Giubileo ma è comunque una soddisfazione anche solo essere stati ammessi all’interno di questa selezione di film distribuiti nelle sale americane”.

Fuori dai giochi anche un altro film italiano inizialmente in ballo, Challengers di Luca Guadagnino.