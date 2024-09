Vermiglio di Maura Delpero film italiano candidato agli Oscar 2024: preferito a Parthenope di Paolo Sorrentino

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il film italiano candidato agli Oscar 2024 è “Vermiglio” di Maura Delpero, già vincitore del Leone d’argento alla Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola è stata preferita a “Parthenope” diretto da Paolo Sorrentino.

La scelta di Vermiglio per gli Oscar 2024

Vermiglio” di Maura Delpero è stato scelto come film rappresentante dell’Italia ai premi Oscar 2024 nella categoria “Miglior film internazionale”.

Il Comitato di selezione istituito dall’Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Digitali) ha preferito il film vincitore del Leone d’Argento a Venezia ad altri 18 titoli, tra cui quello che era stato indicato come il possibile favorito, “Parthenope” di Paolo Sorrentino (già vincitore del Premio Oscar come miglior film in lingua straniera nel 2014 con “La Grande Bellezza”).

Fonte foto: ANSA

Maura Delpero, regista di Vermiglio, con il Leone d’argento vinto alla Mostra del Cinema di Venezia.

Di cosa parla il film Vermiglio di Maura Delpero: trama e cast

“Vermiglio” è stato scelto come film italiano candidato agli Oscar 2024 dal Comitato di selezione istituito dall’Anica “per la sua capacità di raccontare l’Italia rurale del passato, i cui sentimenti e temi vengono resi universali e attuali”.

La sinossi del film diretto da Maura Delpero recita: “Nell’ultimo anno della Seconda guerra mondiale, il 1944, un giovane soldato siciliano di nome Pietro porta il suo compagno ferito, Attilio, fino alla sua casa in montagna. Come nuovo arrivato in paese, Pietro è molto chiacchierato, ma resta in disparte. Ben presto Pietro e Lucia, figlia maggiore del severo maestro del villaggio, iniziano una relazione”.

Nel cast spiccano i nomi di Martina Scrinzi (che interpreta la protagonista femminile Lucia), di Giuseppe Domenico (nei panni di Pietro), di Tommaso Ragno, di Roberta Rovelli, di Orietta Notari, di Carlotta Gamba e di Sara Serraiocco.

Vermiglio candidato agli Oscar 2024: i prossimi step

Il film “Vermiglio” di Maura Delpero, dopo la vittoria del Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia, concorrerà per la shortlist che includerà i 15 migliori film internazionali selezionati dall’Academy. L’elenco sarà reso noto nella giornata di 17 dicembre 2024.

L’annuncio delle nomination (cioè della cinquina dei film nominati per concorrere alla vittoria dell’Oscar) è previsto per il 17 gennaio 2025. La cerimonia di consegna degli Oscar è invece in programma il 2 marzo 2025 a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America.