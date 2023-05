Morto 24enne nello scontro tra auto e furgone a Dossobuono vicino Verona: ferito gravemente l'altro conducente

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Ancora una tragedia sulle strade italiane: dalla provincia di Verona arriva notizia di un grave incidente che è costato la vita ad un altro 24enne. Fatale uno schianto contro un mezzo pesante. Solo ieri un coetaneo è morto in circostanze simili in Sardegna.

Incidente sulla tangenziale di Dossobuono, a Verona

Stando a quanto riportato da Ansa, l’incidente è avvenuto nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 maggio 2023 lungo la tangenziale che collega Verona a Villafranca, nei pressi Dossobuono, la più popolosa frazione del comune veneto.

All’altezza dell’uscita per l’aeroporto, un’auto si è scontrata frontalmente con un furgone. Le cause dell’incidente non sono ancora state rese note ed è probabile che le autorità siano al lavoro per effettuare i rilievi del caso.

Fonte foto: Vigili del Fuoco Le condizioni dell’auto dopo il terribile schianto, nelle immagini condivise dai Vigili del Fuoco

Di certo c’è il drammatico bilancio: il 24enne alla guida dell’auto è morto, mentre il conducente del furgone è stato portato in ospedale. Polizia e carabinieri hanno eseguito i rilievi deviando temporaneamente il traffico, mentre le operazioni di soccorso dei vigili sono terminate dopo 3 ore.

Un altro 24enne è morto in uno schianto a Carbonia

La notizia arrivata da Verona va ad aumentare il già tragico bilancio degli incidenti stradali di quest’anno, con già numerosi incidenti sulle strade. Gli ultimi risalgono solo a ieri, 21 maggio 2022.

In un gravissimo scontro tra un’Audi e un furgone che ha convolto in tutto 6 persone sulla Pedemontana tra Carbonia e Villamassargia, un altro ragazzo di 24 anni ha perso la vita. L’incidente si è verificato lungo la provinciale 2 che taglia il Sulcis.

Il 24enne, Alessandro Pisano, viaggiava in auto assieme ad un’altra ragazza, mentre sul furgone si trovavano 3 bambine e il padre. Il mezzo più pesante è volato fuori strada e si è accartocciato, le 5 persone sono state portate in ospedale.

A Erba auto travolge due runner: una è grave

Sempre dalla giornata di ieri, altro grave caso in provincia di Como. Nel comune di Erba, divenuto celebre come teatro della strage per cui sono stati condannati Olindo e Rosa Bazzi, nella mattinata una Bmw ha travolto due runner.

Il conducente avrebbe perso il controllo della vettura, investendo le due persone che stavano facendo jogging. Coinvolta anche una seconda automobile. Una delle due persone sarebbe in gravi condizioni, mentre il conducente dell’auto ne sarebbe uscito illeso.