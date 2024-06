Meloni punge Schlein dopo le elezioni Europee 2024: "Ci hanno visto arrivare, ma non sono riusciti a fermarci"

Frecciatina di Giorgia Meloni all’indirizzo di Elly Schlein a conclusione delle elezioni Europee 2024: commentando i risultati, che hanno mostrato l’ulteriore rafforzamento di Fratelli d’Italia ma anche l’avanzata di un vento di destra nel Vecchio Continente, la premier ha scimmiottato la frase pronunciata dalla segretaria del Pd a poche ore dalla vittoria alle primarie: “Non ci hanno visto arrivare”.

Meloni prende in giro Schlein

Alle Politiche del 2022 Fdi prese il 26%. Alle Europee di giugno 2024 ha preso il 28,81%. Queste le parole a caldo della premier Meloni nel corso della lunga notte elettorale:

È commovente quello che è successo oggi e voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno lavorato, ma soprattutto tutti quelli che hanno capito il messaggio che stavamo mandando. Davvero grazie. […] Ci siamo visti qui due anni fa ed è stata una bella notte, questa per noi è ancora più bella. Al G7 arriveremo col governo più forte d’Europa, è una soddisfazione e una grande responsabilità.

Poi l’affondo all’indirizzo della segretaria del Pd:

Nel caso nostro ci hanno visto arrivare, ma non sono stati in grado di fermarci.

Non ha funzionato l’appello al voto dell’opposizione, e in particolar modo di Pd e M5S, ad andare alle urne per dare un segnale contro le riforme del governo, in primis il premierato forte e l’autonomia differenziata cara alla Lega.

Meloni fa il pieno di consensi alle elezioni Europee

Giorgia Meloni ha fatto il pieno di consensi personali. La leader di Fratelli d’Italia, capolista in tutte e cinque le circoscrizioni, è andata oltre i 2 milioni di preferenze. Risultato straordinario, ma lontano anni luce dai 3 milioni di consensi raccolti a suo tempo da Silvio Berlusconi.

Meloni, naturalmente, non andrà a Strasburgo pur essendo stata eletta alle Europee: quello di essere capolista è un escamotage utilizzato per attirare i voti.

Schlein, dall’altra parte della barricata, ha fatto lo stesso. Giorgia Meloni cederà il suo posto ad altri esponenti del suo partito.

Il centrodestra tiene il Piemonte

Il Piemonte è stata l’unica regione nella quale si è votato nell’Election Day per il rinnovo della giunta. Il governatore uscente Alberto Cirio, del centrodestra, è stato riconfermato con un voto plebiscitario.

Il centrosinistra ha potuto consolarsi con la vittoria a Cagliari e a Bergamo. Fra le altre grandi città, Firenze e Bari andranno ai ballottaggi.