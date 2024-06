Giorgia Meloni su elezioni e premierato: "Me la rischio? Chi se ne frega". Le sue parole su Toti e De Luca

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha toccato diversi temi nel corso della trasmissione “Quarta Repubblica” di lunedì 3 giugno, parlando di elezioni, giustizia, l’inchiesta in Liguria e il premierato. Con qualche parola anche sul caso De Luca e la denuncia del clima ostile attorno a lei e Fratelli d’Italia, con le Europee alle porte.

A “Quarta Repubblica” Giorgia Meloni ha affrontato una serie di questioni, dalla riforma della giustizia all’inchiesta in Liguria, fino al saluto a De Luca.

Riguardo a Mattarella, ha criticato i tentativi di politicizzazione del Presidente della Repubblica e respinto l’idea del semi-presidenzialismo francese, sottolineando la volontà di cambiare la riforma per rispondere alle opposizioni.

Ha confessato che non trova piacere nell’essere premier, rimarcando la difficoltà del ruolo. Inoltre, ha lanciato un segnale di allarme riguardo al clima ostile nei suoi confronti e del partito in vista delle elezioni europee.

Giorgia Meloni su premierato e riforma della giustizia

“Me la rischio, sto rischiando? Chi se ne frega” ha detto Meloni in merito alla riforma sul premierato. “Meglio andare a casa che stare qui a sopravvivere. Io andrò a casa tra cinque anni se gli italiani decideranno di cacciarmi.”

“Io ho cominciato a fare politica quando hanno ucciso il giudice Paolo Borsellino e prima ancora Giovanni Falcone, ho un enorme rispetto dei servitori dello Stato” ha dichiarato poi il Presidente del Consiglio in merito alla riforma della giustizia.

“Ma proprio per questo credo che serva una riforma del genere, che è fatta per la stragrande maggioranza di magistrati che vogliono solamente fare il loro lavoro e non vogliono, per vedere riconosciuto il loro valore, dover aderire a una corrente politicizzata della magistratura.”

Meloni sull’inchiesta in Liguria: “Toti sa cosa fare”

“Io ho già detto che secondo me chi può indicare questa questione è Giovanni Toti, banalmente perché Giovanni è l’unico che conosce veramente la verità” ha affermato Meloni sull’inchiesta in Liguria.

“Lui sa cosa sia giusto fare e penso che debba fare quello che considera più giusto per i cittadini della Regione Liguria, che vuol dire valutare la capacità di governo e valutare anche in coscienza: se, come lui dice, è innocente, chiaramente far dimettere un uomo che è stato scelto dai cittadini perché viene accusato di una cosa che è falsa è una mancanza di rispetto verso i cittadini, mentre se la cosa non fosse falsa sarebbe una mancanza di rispetto verso i cittadini non dimettersi.”

La premier sullo scontro con Vincenzo De Luca

Inevitabile la domanda sullo scontro con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca e le annesse polemiche per la “parolaccia” detta da Meloni. “Ci ho pensato mentre ero in macchina e mi hanno detto c’è il presidente De Luca” ha detto la premier.

Meloni ha poi manifestato la sua preoccupazione per le tensioni in vista delle elezioni europee. “Le sedi di FdI vengono fatte oggetto di varie deturpazioni, ci sono delle persone che vengono aggredite, io sono molto preoccupata dal clima che si sta creando in questo racconto del ‘mostro’.”