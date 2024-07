Meloni a Bagnoli ritrova De Luca che le fa il verso: ennesimo scontro tra il governatore e la premier

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Meloni–De Luca, atto terzo. La premier è stata accolta a Bagnoli, vicino Napoli, dal governatore campano che le ha fatto il verso dopo le scintille di qualche mese fa. Questa volta tra i due ci sono stati sorrisi e apparentemente convinte strette di mano, un clima molto diverso rispetto all’ultima volta in cui si erano ritrovati.

Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca si ritrovano: cosa si sono detti

“Sono il civile De Luca, le rinnovo il benvenuto“, questo il modo in cui Vincenzo De Luca del Pd l’ha accolta.

“Gentilissimo“, la sintetica e gioviale risposta di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia.

Fonte foto: ANSA La foto scattata a margine della firma

Il motivo dell’incontro a Napoli

La presidente del Consiglio è tornata in Campania ed è stata accolta bonariamente dal governatore all’auditorium della Porta del Parco di Bagnoli.

La visita è dovuta alla stipula del protocollo d’intesa per la riqualificazione dell’area.

Con De Luca erano state scintille solo qualche mese fa e il riferimento, sarcastico, del presidente della regione è parso subito chiaro

Meloni-De Luca, il precedente

Era lo scorso 28 maggio. Giunta a Caivano, Giorgia Meloni salutò Vincenzo De Luca citandone l’insulto (“Lavora tu, stronza”) che lo stesso le aveva rivolto durante un fuori onda.

Il video divenne ben presto virale e il “Sono quella stronza della Meloni. Come sta?” fu accolto dagli analisti politici come una sorta di vittoria della premier.

Il governatore infatti, interdetto, non seppe rispondere a tono e biascicò un “Benvenuta, bene di salute”.

Rapporti distesi e la foto: è riappacificazione?

Dal palco, Giorgia Meloni ha rincarato la dose e difeso il proprio operato: “Oggi le istituzioni sono a Bagnoli e mettono la faccia su un problema annoso, la vera politica deve sfidare se stessa sugli obiettivi difficili non su quelli facili, noi proviamo a farlo come abbiamo fatto in altri luoghi, penso a Caivano”.

L’interazione tra i due non si è fermata al saluto. Meloni ha infatti invitato successivamente Vincenzo De Luca a salire sul palco e posare insieme a lei, al sindaco Gaetano Manfredi e al ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, per una foto dopo la firma del protocollo d’intesa su Bagnoli-Coroglio,

Il governatore della Campania non è parso contentissimo della volontà di essere ripreso insieme alla premier ma è poi salito sul palco e ha acconsentito, come riporta Ansa.