Scontro Meloni-De Luca a Caivano, la premier non si pente: "Lo rifarei, lui un bullo e gradasso"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Il video in cui Giorgia Meloni si presenta al cospetto del governatore della Campania Vincenzo De Luca ha fatto parecchio discutere e, a giorni dallo scontro, la premier non è pentita del suo gesto e delle parole dette. Lo ha sottolineato a Dritto e Rovescio, ospite della trasmissione in onda su Rete4, in cui la leader di FdI ha ribadito il suo pensiero su quanto successo.

Meloni-De Luca, lo scontro da femminista

Nel corso dell’ultima puntata di Dritto e Rovescio, in onda su Rete4, Giorgia Meloni ha sottolineato di non essere pentita dello scontro con Vincenzo De Luca a Caivano: “Io rifarei quella cosa cento volte, non solo per me, ma per tutte le donne che si pensa di poter insultare liberamente”.

Un gesto “da femminista” perché secondo Meloni “è finito il tempo nel quale le donne subiscono i bulli” e ha mandato un messaggio proprio alle femministe: “Sveglia, perché sono le battaglie che una volta facevate voi”.

La risposta all’indignazione della sinistra

Ma non sono mancate anche le repliche, con tanto di critica, alla sinistra che si era indignata per le parole della premier.

“Presidente De Luca, quella stronza della Meloni” aveva detto, suscitando non poche polemiche alle quali la leader FdI risponde in un modo schietto.

“La sinistra fa finta di non capire che io sono stata insultata e mi sono banalmente difesa. E la sinistra, che quando sono stata insultata non ha ritenuto di dover dire mezza parola e adesso si indigna perché mi sono difesa senza insultare nessuno, è vergognosa”.

E l’affondo all’opposizione è chiaro, perché da quando la premier è al governo la sinistra “sta tirando fuori la sua vera natura, che è la natura di persone che usano due pesi e due misure”.

“Mi ha scritto un sacco di gente di sinistra per dire ‘hai fatto bene‘” ha svelato.

Meloni “dispiaciuta per Schlein”

Dopo averla attaccata nel corso della trasmissione parlando di Rdc e salario minimo, la premier si è rivolta alla segretaria dem Elly Schlein.

Fonte foto: ANSA La stretta di mano polemica di Meloni a De Luca

Meloni, infatti, ricordando di aver chiesto alla guida del Pd “di dire qualcosa” quando fu insultata da De Luca ricevendo il silenzio, ha attaccato: “Io penso che si commenti da solo il fatto che Elly Schlein non riesce ad avere il coraggio che ci si aspettava da lei di cambiare le cose, il coraggio come leader e il coraggio come donna, perché qui c’è anche una questione femminile”.

Il nuovo attacco a De Luca

E nel corso della puntata non è mancato il nuovo affondo a Vincenzo De Luca, definito “un signore che passa la sua giornata a fare sproloqui perché evidentemente non ha di meglio da fare”.

Sottolineando che le donne non sono deboli e che lei, quindi, non è una persona debole, Meloni ha attaccato: “Sono deboli i bulli, sono deboli quelli che fanno i gradassi alle spalle, ma quando li affronti, come ho fatto io e come si è visto, i gradassi non li fanno più”.