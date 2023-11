Maria Elena Boschi contro Beppe Grillo, l'attacco in diretta tv: "Ha seminato odio per rovinare gli avversari"

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

“Grillo ha rovinato l’Italia?” la domanda viene fatta da Corrado Formigli a Maria Elena Boschi durante la puntata del 16 novembre di Piazza Pulita. La risposta del volto di Italia Viva non si fa attendere. Senza pensarci la deputata ha risposto che “Sì, da un punto di vista culturale ed educativo”. Secondo Boschi infatti il Movimento 5 Stelle ha seminato per anni odio e offese per screditare gli avversari politici.

Maria Elena Boschi contro Grillo: il messaggio su Facebook

Dal giorno dell’intervista da Fabio Fazio, Maria Elena Boschi ha preso parola contro gli attacchi di Beppe Grillo. In un messaggio su Facebook ha riportato come almeno su una cosa Grillo è stato sincero: l’ammissione di fallimento.

Boschi però si è concentrata su un altro passaggio, ovvero sul rischio di rovinare le famiglie. Il passaggio: “Se il mondo entra nella tua famiglia, il mondo ti sfascia la famiglia”, ha detto Grillo. A questo punto la deputata di Italia Viva ricorda come il comico e i grillini abbiano fatto la stessa cosa con gli avversari politici e contro la sua famiglia. “Ora Grillo va in tv e recita la parte della vittima. Ma questo sistema di aggressione alle persone e alle famiglie è nato con lui e con il suo movimento”.

Maria Elena Boschi contro Grillo: cosa ha detto a Piazza Pulita

Il messaggio di Maria Elena Boschi è passato prima sui social e poi in televisione. Dopo Facebook e Instagram, la deputata è stata invitata a parlare della partecipazione televisiva di Grillo dopo 9 anni nel programma di Formigli. Alla domanda del conduttore di Piazza Pulita sull’affermazione di Grillo di aver reso l’Italia peggiore, Boschi risponde.

Secondo la deputata il comico è andato in tv per sponsorizzare il suo spettacolo, per i soldi di Fazio e per difendere il figlio imputato in un processo (nel farlo ha attaccato anche la leghista Giulia Bongiorno), ma nel farlo ha detto anche parole rilevanti da un punto di vista politico. “Ha raccontato dei fatti che sono oggettivi: il M5S ha perso voti, ha perso le elezioni, al governo ci sono quelli che loro hanno sempre osteggiato e poi ha parlato di Conte e di come sia diventato presidente del Consiglio”, ha introdotto la risposta.

Boschi: “Ha peggiorato l’Italia”

Alla domanda specifica di Formigli, Boschi ha risposto che sì, Beppe Grillo ha rovinato l’Italia. Lo ha detto lui stesso, come ricorda la deputata senza entrare nei dati economici, l’occupazione o le tasse. “Lui ha peggiorato l’Italia da un punto di vista culturale ed educativo”. Secondo Boschi infatti il M5S e Grillo hanno seminato per anni odio e offese contro tutto e tutti.

“Me lo ricordo il M5S di Beppe Grillo che offendeva le deputate del Partito Democratico dicendo che erano entrate in Parlamento perché sapevano fare…”, continua Boschi. Ricorda ancora quando i grillini dicevano “che Rita Levi Montalcini era ‘una vecchia pu***na’ o quando dicevano cose allucinanti su Laura Boldrini”. Gli esempi di Boschi servono a sottolineare come il M5S abbia seminato odio e come sia ipocrita che oggi proprio Grillo “fa la vittima in televisione”.