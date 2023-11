Beppe Grillo ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Nove: da quanti anni manca dai programmi tv

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Beppe Grillo torna in televisione dopo 9 anni e lo fa nella nuova stagione di Che Tempo Che Fa su canale Nove. Lo arreso noto Fabio Fazio, annunciando l’ospite di domenica 12 novembre. L’ultima volta che Beppe Grillo è stato in televisione era il 2014, ospitato da Bruno Vespa.

Beppe Grillo da Fazio

Per Fabio Fazio l’ospitata di domenica 12 novembre sarà un successo. Anche se l’intervista dovesse concludersi senza nessuna interessante dichiarazione, anche solo il fatto di aver riportato in televisione Beppe Grillo è un colpo non da poco.

Che Tempo Che Fa riesce quindi a riportare in televisione dopo tanti anni Beppe Grillo. Sui social di Fazio l’annuncio, mentre su quelli di grillo silenzio sulla presenza in televisione.

L’annuncio

Verso l’ora di pranzo Fabio Fazio ha pubblicato sui suoi canali la notizia che domenica 12 novembre a Che Tempo Che Fa sarà ospite Beppe Grillo. Dopo 9 anni il fondatore del Movimento 5 Stelle torna in televisione.

L’accoglienza nei commenti all’annuncio è buona, soprattutto per via del successo di aver portato Grillo sulla poltrona dello show. Dai commenti emerge chiaramente che l’ospite è considerato “ambiguo” per molti affezionati, ma allo stesso tempo è un vero “colpaccio” che farà “strage di audience” con assoluta certezza per molti, dopo la puntata con Fedez (nella quale ha parlato di bonus psicologo) che è stata meno vista rispetta alle precedenti.

Anni fuori dalla tv

Beppe Grillo non frequenta spesso la televisione, anzi se ne tiene lontano da molti anni. L’ultima volta che il garante del Momento 5 Stelle è stato in un salotto televisivo correva l’anno 2014 e a intervistarlo c’era Bruno Vespa. Nello stesso periodo è stato intervistato anche da Enrico Mentana per Bersaglio mobile, ma a casa sua a Marina di Bibbona.

Nel 2014 inoltre era il ritorno di Beppe Grillo in Rai dopo 21 anni di assenza. Un uomo dei record, che recentemente era intervenuto (ma in diretta telefonica) sempre da Mentana per precisare che lui e Conte non avevano mai parlato di una possibilità “Mario Draghi al colle”.