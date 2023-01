Madonna o Carla Bruni al Festival di Sanremo 2023? Spoiler di Fiorello sulla superospite "di origini italiane"

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Madonna o Carla Bruni superospiti al Festival di Sanremo? È ormai assodato che ‘Viva Rai 2’, il format condotto da Fiorello e Biggio che apre il palinsesto diurno di Rai 2, è uno dei momenti in cui arrivano le principali novità sul Festival di Sanremo 2023. Questa mattina, giovedì 26 gennaio, ‘Ciuri’ – così chiamato amichevolmente da Amadeus – ha lasciato intendere che presto un altro nome eccellente si unirà al ventaglio di super ospiti della kermesse.

Madonna o Carla Bruni al Festival di Sanremo, i rumor

Fiorello ha finto insofferenza nei confronti dei giornalisti che nella giornata di ieri hanno rivelato i nomi dei cantanti che affiancheranno i concorrenti durante la serata dei duetti di venerdì 10 febbraio.

Per questo ha scelto di vendicarsi: “Ci sarà una cantante di origini italiane, ma non è Lady Gaga. Anzi… è prima”, così Fiorello ha messo la pulce nell’orecchio a tutti gli spettatori che ora si accaniscono per scoprire di chi si tratta.

Fonte foto: IPA A Sanremo 2023 arriva Madonna o Carla Bruni? L’indiscrezione di Fiorello fa scattare il totonomi

I nomi più quotati sono quelli di Madonna e Carla Bruni. La prima perché, oltre ad avere dichiarare origini italiane, quest’anno ritorna in scena con il ‘Celebration Tour’ con il quale festeggia 40 anni di carriera passando anche per Milano.

La seconda perché, secondo quanto riportato dall”Adnkronos’ due giorni fa, sarebbe attesa alla kermesse secondo fonti vicine all’alta moda francese.

Gli altri ospiti, dai Pooh ai Maneskin

Per il momento le voci non sono confermate. Nel frattempo, sono già noti i nomi di altri ospiti che approderanno al teatro dell’Ariston.

I più attesi sono i Pooh, che si riuniranno con la presenza di Riccardo Fogli per omaggiare il grande assente, il leggendario batterista Stefano D’Orazio. Tra i grandi nomi italiani ritorneranno anche Al Bano e Massimo Ranieri.

Non mancheranno Mahmood e Blanco, ospiti d’onore dopo la vittoria del 2022 con il brano ‘Brividi’. Per il secondo anno consecutivo ci saranno i Maneskin, vincitori dell’edizione 2021 con ‘Zitti e Buoni’ e già superospiti nel 2022.

Quest’anno la band di Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi ha appena lanciato il terzo album ‘Rush!’.

Ospiti internazionali saranno i Black Eyed Peas.

Quando va in onda il Festival di Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo andrà in onda da martedì 7 febbraio a sabato 11 e verrà trasmesso in diretta dal teatro dell’Ariston su Rai 1 a partire dalle 20:50, dopo l’anteprima che andrà in onda dalle 20:30 alle 20:45.

Conduttori della gara saranno Amadeus e Gianni Morandi, affiancati da Chiara Ferragni nella prima e nell’ultima serata. Mercoledì 8 febbraio accanto ad Amadeus e Morandi ci sarà Francesca Fagnani, mentre giovedì 9 febbraio sarà la volta di Paola Egonu.

Madrina della serata di venerdì 10 febbraio sarà Chiara Francini.