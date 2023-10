La Rai contro Fedez a Belve di Francesca Fagnani? Retroscena sul presunto pagamento dopo la nota dell'azienda

Francesca Fagnani invita Fedez a Belve, lui prima nicchia, poi si convince ma infine la Rai blocca tutto e non se ne fa niente. Questo, in estrema sintesi, il caso Fedez che da giorni tiene banco su giornali e social. Caso che va ad aggiungersi a una lunga lista di frizioni fra il rapper e la dirigenza Rai.

Fedez a Belve: perché la Rai dice no

I retroscenisti hanno inizialmente ritenuto che il niet alla partecipazione di Fedez alla trasmissione Belve su Rai 2 fosse da imputare alla richiesta di un gettone di presenza eccessivamente alto.

Questo il comunicato rilasciato dalla Rai: “Nel caso di Belve, si tratta di un programma di intrattenimento e non di una trasmissione giornalistica”.

“La decisione dell’azienda di non approvare la partecipazione retribuita di Fedez – prosegue la nota – non ha nulla a che vedere con la politica, che non si è minimamente interessata al caso se non per strumentalizzare la vicenda, dopo la pubblicazione del post della Fagnani. Quindi nessuna censura, ma solo una scelta dell’azienda“.

Se non c’entra la censura politica l’unica motivazione che rimane è quella di natura economica.

Ma c’è un elemento che smentisce tale ricostruzione: pagare gli ospiti che partecipano alle trasmissioni è prassi. E anzi gli ospiti più prezzemolini si appoggiano ad agenzie che mercanteggiano i cachet al posto loro.

Ma il marito di Chiara Ferragni ha infine accettato di partecipare alla trasmissione a titolo gratuito e questo fa decadere la presunta motivazione economica dietro lo stop della Rai.

Rai contro Fedez, e viceversa

Resta dunque, forse, una motivazione correlata alle vecchie ruggini fra Fedez e la dirigenza Rai.

Dirigenza che non ha dimenticato quando Fedez, durante la diretta di Sanremo 2023, ha stracciato la foto del viceministro Galeazzo Bignami vestito da nazista. Fratelli d’Italia arrivò a chiedere le dimissioni dei vertici Rai.

Dal palco di Sanremo Fedez ha anche attaccato Matteo Salvini e la ministra Eugenia Roccella.

In anni recenti Fedez ha anche preso di petto la Lega (e in particolare il senatore Ostellari) per le posizioni contrarie al Ddl Zan.

E sono entrati negli annali della televisione i duelli verbali fra un giovanissimo Fedez e un decano della politica conservatrice, Carlo Giovanardi.

Giovanardi dopo Sanremo 2023 ha poi presentato un esposto alla Procura di Sanremo per “atti osceni in luogo pubblico” per il bacio fra Fedez e Rosa Chemical.

La Rai non ha neppure dimenticato la telefonata (diffusa tramite social) fra Fedez e la dirigenza per la gestione del Concertone del Primo Maggio nel 2021.

Al momento non ci sono altri elementi da aggiungere al Belve-gate, mentre il rapper è ancora in ospedale a causa di un’emorragia.

Il messaggio di Francesca Fagnani

Ciò che resta è la delusione della conduttrice di Belve Francesca Fagnani che domenica 1 ottobre ha affidato il suo rammarico a Instagram:

“Non condivido stop a Fedez. Ma l’unica cosa che conta adesso è che Federico stia bene. Solo un chiarimento. Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così”.