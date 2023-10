La dirigenza Rai impedisce a Fedez di essere ospite a Belve: il disaccordo della conduttrice Francesca Fagnani

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Polemica in Rai. Il rapper Fedez, ricoverato pochi giorni fa per problemi di salute, non sarà ospite alla trasmissione Belve per scelta della dirigenza. Protesta contro la decisione la conduttrice Francesca Fagnani.

La dirigenza Rai ferma Fedez

Fedez non sarà ospite alla trasmissione ‘Belve‘, in onda martedì alle 21:20 su Rai 2. Lo riporta il sito del quotidiano ‘Il Corriere della Sera’, che specifica che è stata la dirigenza della televisione pubblica a fermare l’apparizione del rapper.

Negli ultimi giorni Fedez è stato al centro delle notizie per un ricovero improvviso in ospedale, che ha costretto la moglie Chiara Ferragni a un’improvviso rientro da Parigi, dove si trovava per la Fashion Week.

Fonte foto: ANSA Francesca Fagnani, conduttrice del programma ‘Belve’

Non sarebbero però le condizioni di salute del cantante ad essere la ragione della scelta della Rai, ma al contrario i rapporti tra la dirigenza della televisione pubblica, in particolare quanto accaduto al concerto del Primo Maggio del 2021.

Nell’occasione Fedez querelò il direttore di Rai 3 Franco Di Mare, accusato di voler censurare il suo intervento sull’omofobia e di aver modificato la registrazione di una telefonata tra i due.

Le proteste di Fagnani

Contraria alla decisione della dirigenza Rai la conduttrice di Belve Francesca Fagnani, che ha protestato dal suo profilo Instagram. L’invito per Fedez risaliva allo scorso febbraio.

Fagnani nell’occasione era ospite al podcast di Fedez, muschio selvaggio, che si svolgeva in collaborazione con la Rai per la presenza di Fedez come ospite al Festival di Sanremo.

“Per quel che riguarda la notizia relativa alla partecipazione di Fedez a Belve, è vero che la dirigenza Rai non l’ha ritenuta opportuna. Non condivido questa decisione né Belve del resto ha mai tolto voce a nessuno. Magari non finirà così” ha scritto la conduttrice.

Perché Fedez era in ospedale

L’indisposizione di Fedez ha dunque risolto un problema per la dirigenza Rai, che riteneva scomoda un’intervista a Belve da parte di Fedez. Il Rapper ha sofferto di due ulcere non legate al tumore per il quale era stato operato nel 2022.

Fedez dovrà passare in ospedale ancora alcuni giorni, ma per un totale recupero delle sue condizioni di salute ci vorranno almeno 6 settimane.