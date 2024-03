La morte di Antonella Di Massa e i dubbi del marito Domenico Raco: cos'ha detto dopo il funerale della moglie

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ha infine rotto il silenzio Domenico Raco, il marito di Antonella Di Massa, la 51enne trovata senza vita a Ischia dopo giorni di ricerche. Per l’uomo ci sono ancora molti punti oscuri da chiarire sulla vicenda, e assicura che il suo obiettivo è quello di “arrivare alla verità”.

Le parole di Domenico Raco, marito di Antonella Di Massa

Per la prima volta Domenico Raco parla pubblicamente di quanto successi prima e dopo il ritrovamento della moglie Antonella Di Massa, la 51enne trovata priva di vita a Ischia dopo giorni di ricerche.

L’uomo, intervistato da Fanpage, ha condiviso il suo dolore in primis per quanto accaduto durante le ricerche della donna: “Purtroppo ce l’avevo vicina e non sono riuscito a trovarla. Un altro rammarico che mi porterò dietro. Ci ho provato ma non ci sono riuscito “.

Fonte foto: ANSA Cartello nei pressi del luogo dov’è stato trovato il corpo senza vita di Antonella Di Massa: il marito della donna, Domenico Raco, è convinto ci siano ancora molti punti oscuri nella vicenda

I funerali di Antonella Di Massa si sono tenuti domenica 3 marzo e tre giorni dopo, mercoledì 6 marzo, il corpo della donna è stato cremato su volontà del marito, quando era già stato effettuato l’esame autoptico.

I dubbi sulla morte di Antonella Di Massa

Sulla morte della donna, scomparsa da Casamicciola, sull’isola di Ischia, lo scorso 17 febbraio, e trovata senza vita a Succhivo, 11 giorni dopo, il 28 febbraio, ci sono ancora molti aspetti da chiarire.

Antonella Di Massa è stata trovata da una troupe della trasmissione Chi l’ha Visto? In un punto nel quale si era già cercato senza trovare nulla. Il corpo presentava diverse ecchimosi, e nei pressi sono stati trovati un cavo, una busta nera, e una bottiglietta, forse di antigelo. In casa è invece stato rinvenuto un biglietto che farebbe pensare a un allontanamento volontario.

Per Domenico Raco c’è ancora tanto da scoprire: “Adesso voglio capire fin dove si è spinta, fin dove è arrivata e se qualcuno l’ha aiutata a fare quello che ha fatto. Questo ora è il mio obiettivo principale, arrivare alla verità”.

La difesa di Antonella Di Massa

Prima di esprimersi, o di accettare le versioni altrui, Domenico Raco vuole capire: “Non fate allusioni su Antonella, perché non se lo merita. Antonella adesso la voglio ricordare con il suo sorriso, che è l’unica cosa bella che Antonella ha dato a tutti quanti. Antonella non ritorna, ma almeno cerchiamo di capire cosa ha passato, cosa ha attraversato. Il dolore, la solitudine”.

I dubbi del marito della donna sono davvero pochi: “Chi sperava di cercare del losco, del nascosto, doppie vite, è rimasto deluso. Antonella era cristallina e trasparente con tutti quanti […] Era solare, era disponibile verso tutti. Forse troppo verso i problemi degli altri, ma questa era Antonella”.

Domenico Raco è quindi intenzionato ad andare fino in fondo alla vicenda, ma è consapevole di non poterci riuscire da solo: “L’unica cosa che chiediamo è di non far calare il sipario su questa storia, perché Antonella non si è suicidata. Assolutamente no”.