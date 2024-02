Inviati di Chi l'ha visto ritrovano Antonella Di Massa morta a Ischia: era scomparsa la scorsa settimana

Era scomparsa a Ischia e la redazione di ‘Chi l’ha visto’ si era occupata del caso sin dall’inizio, ora il tragico epilogo scoperto dagli inviati: Antonella Di Massa, 51 anni, è morta. A riferirlo sono Francesco Paolo Del Re e Marco Monti, che hanno rinvenuto il cadavere in un punto non distante dal luogo in cui si trovava parcheggiata la sua auto. I due inviati del format condotto da Federica Sciarelli hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Antonella Di Massa è morta, il ritrovamento

Del Re e Monti stavano ricalcando il percorso fatto da Antonella Di Massa nel giorno della scomparsa, in preparazione della nuova puntata di ‘Chi l’ha visto’ che andrà in onda mercoledì 28 febbraio.

Il corpo è stato rinvenuto in mezzo alla vegetazione a poche centinaia di metri dal parcheggio di Succhivo di Serrara Fontana, lo stesso in cui era stata individuata la sua auto.

Fonte foto: iStock Antonella Di Massa, scomparsa a 51 anni ad Ischia, è morta. A ritrovare il corpo sono stati due inviati di Chi l’ha visto

Dopo il ritrovamento, gli inviati hanno subito informato i carabinieri e i familiari della donna. Sul posto sono arrivati il marito e i militari.

Per il momento non è dato conoscere le circostanze che hanno portato alla morte della 51enne.

La scomparsa a Ischia

Antonella Di Massa risultava scomparsa da Casamicciola Terme, Ischia, dal 17 febbraio. Quel giorno la donna si era recata presso il negozio gestito da un’amica per acquistare degli affettati. Successivamente era rientrata in casa per poi uscire di nuovo a bordo della sua Panda bianca. La donna, 51enne e dal carattere riservato, si era diretta verso Panza per poi parcheggiare la sua auto e proseguire a piedi, lasciando il cellulare all’interno dell’abitacolo.

Per la sua scomparsa era stata presentata regolare denuncia. Gli inquirenti non avevano escluso l’allontanamento volontario. Nel frattempo la donna era stata ripresa da una videocamera di sorveglianza mentre camminava con il cappuccio del suo piumino alzato quasi per occultarsi il volto.

Con sé aveva una busta della spesa semivuota. Le immagini avevano alimentato nuovi interrogativi: perché coprirsi con così tanta cura se le temperature di quel giorno erano miti? Ancora: perché allontanarsi?

Il testimone

Le immagini di Antonella Di Massa ancora in vita la mostravano camminare senza seguire un percorso preciso: la 51enne cambiava spesso direzione e soprattutto evitava di palesare il volto con le persone che incontrava.

Un testimone aveva raccontato di aver incrociato il percorso della 51enne nel giorno della scomparsa, ma prima che la sparizione fosse nota alla stampa. L’uomo aveva riferito di aver notato la stranezza di un abbigliamento così pesante in una giornata in cui “io avevo le mezze maniche”.

Secondo l’ultimo avvistamento, Antonella Di Massa avrebbe imboccato una strada stretta che terminava in un cava.