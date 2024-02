Antonella Di Massa scomparsa a Ischia, l'ultimo avvistamento di un testimone e il mistero del cappuccio alzato

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Antonella Di Massa, 51 anni, è scomparsa misteriosamente a Casamicciola Terme, Ischia, sabato 17 febbraio. Le ultime immagini che le ritraggono l’hanno colta diretta a Panza in una situazione singolare: la donna sembrerebbe coprirsi il volto con il cappuccio del piumino, ma la temperatura esterna escluderebbe che il motivo fosse la necessità di ripararsi dal freddo. Ci si chiede quindi se Antonella Di Massa possa aver deciso deliberatamente di far perdere le proprie tracce, mentre le ricerche si concentrano in particolare nella frazione di Succhivo.

Antonella Di Massa scomparsa a Ischia, il mistero del video

L’allontanamento di Antonella Di Massa sembrerebbe apparentemente volontario, eppure inspiegabile. A casa l’attendevano, dopo la consueta uscita per fare la spesa, il marito e le figli: viene descritta come una donna riservata e molto legata alla sua famiglia.

Il 17 febbraio la donna si è fermata nel negozio di un’amica, con la quale ha parlato delle figlie che studiano a Napoli. Dopo aver comprato degli affettati è rientrata a casa, per poi uscire nuovamente con la sua Panda bianca.



Il percorso e il video con il cappuccio

Dopo la denuncia di scomparsa, gli inquirenti si sono messi allo studio delle immagini delle telecamere di sorveglianza. Antonella si è diretta verso Panza, centro montano nei pressi di Casamicciola: qui ha parcheggiato l’auto lasciando il telefono cellulare, e si è mossa a piedi con una busta della spesa riempita solo parzialmente.

La donna, con un piumino e il cappuccio alzato nonostante il caldo, è stata avvistata a Succhivo, frazione di Panza, dalle telecamere e da un testimone. Con la mano, manteneva il cappuccio come a nascondere il volto, aprendo alle domande sul perché. Le telecamere mostrano un percorso incerto, con la donna intenta a cambiare direzione più volte, fino a imboccare una strada stretta verso una cava.

Le ricerche di Antonella Di Massa

Nonostante gli sforzi congiunti delle autorità, delle forze dell’ordine e dei volontari, le ricerche di Antonella Di Massa non hanno ancora portato risposte. Neanche l’impiego di droni, elicotteri, termoscanner e unità cinofile molecolari hanno finora prodotto risultati. Per lei anche la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” ha lanciato un appello.

Le ricerche, ad ogni modo, proseguono. L’ultima immagine di Antonella Di Massa è con indosso un giubbotto blu scuro, con cappuccio di pelliccia bianco; pantaloni e stivaletti neri con tacco, occhiali da vista. La donna è alta circa 1 metro e 65.

Per aumentare la visibilità, volantini e locandine con la sua foto sono stati affissi anche ai terminal degli imbarchi dei porti isolani, al fine di agevolare la possibile individuazione, nel caso transitasse in quelle aree.