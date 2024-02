Claudio Sterpin a Chi l'ha Visto sul caso Liliana Resinovich: "Sulle chiamate Sebastiano si è inventato tutto"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nuove dichiarazioni su Liliana. Il programma Chi l’ha Visto ha dedicato una parte della trasmissione al caso Resinovich, il supposto amante della donna, Claudio Sterpin che ha parlato delle chiamate fatte sul telefono di lei il giorno della sua scomparsa.

Le dichiarazioni di Claudio Sterpin

Ospiti nella puntata della trasmissione di ‘Rai 3’ Chi l’ha Visto di mercoledì 21 febbraio c’erano il fratello di Liliana Resinovich, il suo avvocato e Claudio Sterpin, il supposto amante della donna scomparsa il 14 dicembre 2021.

Il servizio sul caso Resinovich si concentra sulle chiamate che Sterpin stesso fa il giorno della scomparsa sui cellulari di Liliana e che il marito, Sebastiano Visintin ignora.

Visintin bloccherà poi il numero di Sterpin, dicendo di aver sentito l’uomo ansimare durante una di queste chiamate. Dirà anche che la moglie gli aveva confessato di ricevere spesso questo tipo di chiamate e di aver in passato bloccato quei numeri.

Fonte foto: ANSA Visintin alla riesumazione del corpo di Liliana Resinovich

“Questa è una invenzione. A me lei non ha mai detto che riceveva chiamate da qualcuno che ansimava. Tantomeno ero io a farlo in quella chiamata” ha detto a riguardo Sterpin, smentendo la versione di Visintin.

Le chiamate di Sterpin a Liliana

La mattina della scomparsa di Liliana, come ricostruito durante la trasmissione, Sterpin comincia immediatamente a chiamare il cellulare della donna, per poi mandarle alcuni messaggi preoccupati.

Passano diverse ore prima di un’altra chiamata, quella delle 14:56, alla quale risponde una voce maschile. Non è certo che sia quella del marito di Liliana, Sebastiano Visintin, che ha sempre negato di sapere di una relazione tra la moglie e Sterpin.

Infine arriva, in serata, Visintin blocca il numero di Sterpin proprio mentre si sta recando in questura per denunciare la scomparsa della moglie. Cinque giorni dopo lo sbloccherà e lo richiamerà.

Le domande dell’avvocato

L’avvocato della famiglia Rasinovich interviene nella trasmissione: “Perché nessuno ha preso in considerazione il blocco del numero di Sterpin da parte di Visintin? Si tratta di un elemento con una valenza probatoria importante”.

“I tabulati telefonici di Lilliana non rivelano nessuna chiamata sospetta. I numeri che la chiamano sono quelli di Sterpin e del fratello, nessuno stalker ansimante” accusa poi il legale, tornando sulla questione della chiamata che avrebbe portato Visintin a bloccare il numero.

L’avvocato ha poi incalzato l’operato della procura: “Ad undici ore di distanza in procura vanno due uomini che dicono cose opposte. Il marito di Liliana dice che andavano d’amore e d’accordo, Sterpin che invece tra lui e la donna stava nascendo un amore. E non vengono messi a confronto”.