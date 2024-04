La Corea del Nord di Kim Jong-un verso la guerra, il leader minaccia di sferrare un "colpo mortale" ai nemici

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Kim Jong-un torna a parlare di guerra contro i nemici, usando termini come “colpo mortale” in caso di scontro militare. È accaduto durante l’ispezione sul campo all’Università di politica e militare Kim Jong-il. Per l’occasione il comandante supremo nordcoreano ha detto che è il momento di prepararsi alla guerra “più che mai”. Il ruolo dei cittadini della Corea del Nord, ha proseguito nel discorso, è quello di essere determinati e preparati per vincere senza commettere errori.

Corea del Nord si prepara alla guerra

Le parole del comandante supremo Kim Jong-un (grande alleato di Vladimir Putin) appaiono ancora una volta minacciose. Durante un evento pubblico, come ha riportato l’agenzia di stampa del regime, il leader ha promesso di mobilitare tutti i mezzi utili per sferrare, senza esitazione, un “colpo mortale”, al nemico del Paese (sta testando diverse tipologie di missili per ‘arrivare’ all’obiettivo).

In caso di scontro militare, ha proseguito Kim Jonh-un, i soldati dovranno essere pronti alla guerra. L’idea, raccontata durante l’ispezione a un campo dell’Università di politica e militare, è quella di prepararsi alla guerra per “vincere senza commettere errori”.

Fonte foto: ANSA Frame del lancio del missile balistico in Corea del Nord

L’Università per la guerra

Kim Jong-un ha parlato alla nazione dal campo dell’Università militare Kim Jong-il, il percorso di studi intitolato al padre scomparso nel dicembre 2011. Come ha riportato Knca, l’università è vista come una “scuola di addestramento militare per ufficiale di comando”. Per questo la sollecitazione al preparasi alla guerra non ha fatto scattare più allarmi di quanti già la Corea del Nord non abbia fatto con dichiarazioni passate.

Il leader era alle prese con l’ispezione del campo, in particolare delle aule, dei dormitori e della mensa. Lo scopo era quello di visionare i problemi e migliorare, dove necessario, le condizioni di vita degli studenti (si legge dall’agenzia di stampa di regime).

Le tensioni con la Corea del Sud

Restano tesi i rapporti tra Corea del Sud e Corea del Nord. Pyongyang ha aumentato le parole minacciose, mentre nel Sud proseguono gli stretti legami militari con gli Stati Uniti. Per Kim Jong-un la Corea del Sud è il principale nemico e, alla fine del 2023, ha definito le relazioni tra i due Stati come “ostili”.

La scorsa settimana, tra dichiarazioni di guerra e ispezioni militari, la Corea del Nord ha lanciato l’ennesimo missile balistico a raggio intermedio (già lanciato lo scorso 2 aprile verso il Giappone). Il lancio della testata ipersonica è stato, secondo le dichiarazioni, un successo.