Kate Middleton e il cancro non spengono le teorie complottiste sul video della principessa: i sospetti sull'IA

Nonostante l’annuncio video da parte di Kate Middleton di avere il cancro non si fermano le teorie complottiste sulla principessa del Galles, questa volta rispetto a una presunta manipolazione del filmato per mezzo dell’intelligenza artificiale. Catherine nel pomeriggio di venerdì 22 marzo aveva di avere un cancro e di aver iniziato la “chemioterapia preventiva”. Le speculazioni sulla sua salute, già molto forti per via della sua prolungata mancanza dalla scena pubblica, erano state alimentate anche dal caso della foto di famiglia pubblicata il 10 marzo, manipolata dalla stessa Kate.

I sospetti sul video con cui Kate annuncia di avere il cancro

Una sospetta manipolazione con intelligenza artificiale del video in cui Kate Middleton annuncia di avere il cancro è al centro di un video su TikTok visto più di 200mila volte da quando è stato postato, domenica 24 marzo.

Lo riporta il Guardian, che evidenzia come dopo la pubblicazione ufficiale del video in cui la principessa del Galles annuncia di avere il cancro siano aumentati i post social con l’hashtag #kategate, usato per promuovere teorie cospirazioniste.

Kate Middleton, principessa di Galles, con il marito e erede al trono William

Solo domenica 400 menzioni, contro le 373 del weekend precedente. L’emittente britannica BBC ha però confermato l’autenticità del video comunicando come sia stato girato da una propria troupe.

L’annuncio di Kate Middleton sul tumore: “Ho il cancro”

Nel pomeriggio di venerdì 22 marzo, Kate Middleton aveva rivelato di avere un cancro e di aver iniziato la “chemioterapia preventiva” per il tumore che l’ha colpita.

Nell’annuncio, dato attraverso un video girato dalla BBC nei giardini del castello di Windsor, la principessa e moglie dell’erede al trono William aveva dichiarato di aver “subito un importante intervento chirurgico all’addome a Londra” e di come i test successivi avessero “rilevato che era presente un cancro“.

“Il mio team medico”, aveva detto, “mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di tale trattamento”.

Impennata dei controlli contro il cancro nel Regno Unito dopo il video di Kate

“Effetto Kate” viene definito. Nel Regno Unito i controlli di prevenzione dei tumori femminili sono aumentati dopo il video con cui la principessa di Galles Catherine Middleton, 42 anni, ha confessato nei giorni scorsi all’opinione pubblica di essere alle prese con un cancro e sotto chemioterapia.

Lo affermano responsabili del servizio sanitario britannico ripresi dal Sun e dal Daily Mirror, con quest’ultimo che chiama “effetto Kate” il fenomeno di impennata dopo l’annuncio della principessa.

Una tendenza cui si era assistito già in seguito alla notizia che re Carlo III, 75 anni, era in cura per il cancro, con un boom di prenotazioni per i check-up oncologici.

Il caso della foto ritoccata

Prima dell’annuncio da parte di Kate erano già molte le speculazioni sul suo stato di salute. Ad alimentarle anche una foto di famiglia pubblicata sui social in occasione della festa della mamma britannica, immagine palesemente ritoccata che aveva sollevato polemiche e congetture dopo l’intervento cui era stata sottoposta a gennaio.

Una modifica ammessa poi dalla stessa Kate: “Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso”.