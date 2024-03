Kate Middleton e il presunto annuncio di Buckingham Palace alla Bbc sulla malattia: tam tam social sul logo

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Kate Middleton e Buckingham Palace tornano al centro delle speculazioni, questa volta sulla salute della principessa, dopo le polemiche degli scorsi giorni sulla foto di famiglia malamente ritoccata. Stavolta a causare l’innesco sui social è il colore del logo della Bbc, rete televisiva britannica particolarmente legata alla famiglia reale che potrebbe aver avuto un annuncio da Buckingham Palace su una situazione medica preoccupante, da comunicare nelle prossime ore. Intanto, la blogger Jessica Reed Kraus e il biografo Tom Bower parlano di un’operazione chirurgica molto seria.

L’indiscrezione sulla salute di Kate Middleton

La blogger americana Jessica Reed Kraus dice ai suoi 1,2 milioni di followers di aver avuto “tre conferme” del fatto che la principessa del Galles Kate Middleton sarebbe stata sottoposta a ileostomia: “Ha subito un intervento chirurgico all’intestino e sta affrontando la convalescenza con un sacchetto“.

Il controverso biografo di personaggi famosi (reali inclusi) Tom Bower, ha parlato di un’operazione molto seria subita da Kate. A suo avviso sarebbe stata molto male ma non in pericolo di vita, e di una convalescenza destinata a durare più mesi che settimane.

La foto di famiglia ritoccata pubblicata sui social da Kate Middleton

Il Times riporta le parole di fonti vicine, secondo cui i reali “parleranno quando si sentiranno pronti. Deciderà lei, non si faranno mettere fretta”.

I sospetti social su un annuncio di Buckingham Palace alla Bbc e sul logo

Intanto i social si scatenano su un possibile annuncio da Buckingham Palace alla Bbc: “Il logo è sempre stato in bianco e nero? Io ricordavo che fosse rosso e bianco” scrive un utente su X. La rete britannica, infatti, da sempre ha un legame particolare con la Royal Family, evidenziato anche in occasione della morte della regina Elisabetta II. In quell’occasione i conduttori erano apparti vestiti di nero, con molto anticipo rispetto all’annuncio ufficiale.

Secondo gli utenti il cambiamento di colore del logo potrebbe essere indizio di una condizione medica grave da comunicare prossimamente.

Cos’è l’ileostomia di cui soffrirebbe la principessa

L’ileostomia è un’operazione chirurgica che prevede la deviazione verso l’esterno di una parte dell’intestino tenue, generalmente l’ileo distale.

Va a sostituire la parte finale del retto con una sacca per la raccolta del materiale intestinale (ecco perché Reed Kraus parla di “sacchetto”), e viene creata attraverso un’incisione sulla pancia.

Può avvenire in caso di cancro al colon, occlusione o lesioni intestinali, morbo di Crohn o colite ulcerosa.

Il ricovero di gennaio della principessa Kate e le sue condizioni di salute

La principessa Kate, 42 anni, era stata ricoverata martedì 16 gennaio per un intervento programmato di chirurgia addominale, per cui era rimasta in ospedale nei 13 giorni successivi.

Ancora oggi non si conoscono le cause del ricovero, e il fatto che la principessa non si sia più vista in funzioni pubbliche dallo scorso dicembre ha alimentato le speculazioni sulla sua salute.

Sin dall’inizio, comunque, Kensington Palace aveva fatto sapere che Kate sarebbe tornata ai suoi impegni ufficiali dopo Pasqua.

Secondo il Sun Kate è stata vista in pubblico sabato 16 marzo mentre col marito William si trovava in un negozio di prodotti locali vicino alla sua residenza dell’Adelaide Cottage, a Windsor. Testimonianze raccolte dal tabloid la descrivono “felice, rilassata e in salute”.

Il caso della foto ritoccata

Nei giorni scorsi la principessa Kate aveva pubblicato sui suoi social una foto di famiglia in occasione della festa della mamma britannica, immagine palesemente ritoccata che aveva sollevato polemiche e speculazioni sul suo stato di salute dopo l’intervento cui era stata sottoposta a gennaio.

Una modifica ammessa poi dalla stessa Kate: “Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso”.