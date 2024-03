Kate Middleton annuncia di avere il cancro in un video: "L'ho detto ai bambini". In chemioterapia da febbraio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Kate Middleton ha rivelato di essere in cura per un cancro tramite un videomessaggio. Sottoposta a chemioterapia dal febbraio scorso, è stata ricoverata per un importante intervento chirurgico addominale il 16 gennaio. Nel commovente video intitolato “l’ho detto ai bambini”, Kate ha ringraziato il marito William e rassicurato i figli George, Charlotte e Louis, promettendo loro che andrà tutto bene.

Kate Middleton in cura per il cancro: il video struggente dell’annuncio

Le indiscrezioni sulla malattia di Kate Middleton, purtroppo, sono quindi confermate. La duchessa di Cambridge, 42 anni, ha annunciato di essere in cura per un cancro in un videomessaggio diffuso dai profili social ufficiali.

Kensington Palace ha confermato che Kate ha avviato a febbraio un ciclo di chemioterapia per il tumore, la cui tipologia non è stata resa nota. In precedenza c’è stato il ricovero, datato 16 gennaio, per un importante intervento chirurgico addominale.

Inizialmente, si pensava che la sua condizione non fosse cancerosa, ma i test successivi hanno rivelato il contrario, come confermato dalla stessa Kate Middleton.

Il video di Kate Middleton: “Ho il cancro, l’ho detto ai bambini”

Il videomessaggio che la Duchessa di Cambridge ha scelto per fare l’annuncio è struggente. Kate appare su una panchina a Windsor e ringrazia il marito, il principe William, per il suo sostegno.

La principessa ha rivelato di aver comunicato la notizia ai propri figli, George (10 anni), Charlotte (8 anni) e Louis (5 anni), assicurando loro che sarebbe andato tutto bene.

Middleton ha spiegato che il suo team medico le ha consigliato di sottoporsi a un ciclo di chemioterapia preventiva e attualmente è nelle prime fasi di quel trattamento.

Kate Middleton e il tumore. “Uno shock per me e William”

“Questo ovviamente è stato un enorme shock” afferma Kate Middleton nel video. “William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia”.

“Ci è voluto del tempo per riprendersi da un intervento chirurgico importante in per iniziare il mio trattamento” ha aggiunto la principessa. “La cosa più importante è che ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene”.

“Come ho detto loro, sto bene e sto diventando più forte ogni giorno, concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito”.

La richiesta di privacy di Kate Middleton durante la lotta contro il cancro

Nel video Kate ha espresso il desiderio della famiglia di avere “tempo, spazio e privacy” durante il trattamento, adesso che la sua condizione è stata ufficializzata dopo tanti rumors. Pur sottolineando il suo profondo attaccamento al lavoro e la gioia che ne trae, auspicando di tornare quanto prima, al momento la Duchessa afferma di doversi concentrare sul recupero della sua salute.

“Avere William al mio fianco è una grande fonte di conforto e rassicurazione, così come l’amore, il sostegno e la gentilezza dimostrati da molti di voi. Significa tanto per entrambi” ha aggiunto Kate.