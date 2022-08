Incendio nella villa di Alex Zanardi a Noventa Padovana: possibili conseguenze per il campione di handbike

Nella giornata di oggi, martedì 2 agosto 2022, sarebbe scoppiato un incendio nella villa del campione di handbike Alex Zanardi, tornato a casa alcuni mesi fa dopo il terribile incidente in cui è stato coinvolto. Fiamme domate, ma potrebbero esserci conseguenze per Zanardi.

Incendio nella villa di Zanardi

Stando a quanto riportato da Ansa, la villa di Alex Zanardi a Noventa Padovana (provincia di Padova) è stata teatro di un incendio, oggi 2 agosto. Le prime informazioni riferiscono che le fiamme sarebbero partite dal tetto della sua abitazione.

Un problema all’impianto fotovoltaico, a quanto pare, ha scatenato l’incendio in casa Zanardi: sono intervenuti i Vigili del Fuoco e – si apprende – il peggio è già stato congiurato e le fiamme domate.

Fonte foto: ANSA Alex Zanardi

Tuttavia, quanto accaduto potrebbe produrre conseguenze per lo stesso campione, pochi mesi dopo il suo ritorno a casa.

Si valuta il trasferimento del campione

Viene riferito infatti che la famiglia e probabilmente le autorità sanitarie stiano valutando le condizioni dei macchinari che assistono Alex Zanardi. Da dopo l’incidente, il campione di handbike ed ex pilota automobilistico è costretto a ricorrere ad una costante assistenza sanitaria.

Per questo, si teme che l’incendio nella villa abbia causato danni ai macchinari che lo assistono: si starebbe quindi valutando la possibilità di trasferire Zanardi in una struttura attrezzata per le sue necessità.

Fortunatamente, non sono state riportate altre gravi conseguenze dall’incidente. Zanardi potrebbe essere allontanato da casa giusto qualche giorno, il tempo di sistemare le cose in casa e assicurarsi che le macchine fondamentali per il suo recupero siano pienamente in funzione.

Come sta Zanardi dopo l’incidente

Sono passati due anni da quel 19 giugno 2020, giorno in cui Alex Zanardi è stato coinvolto in un brutto incidente lungo la strada provinciale 146 tra San Quirico d’Orcia e Pienza, in provincia di Siena. Il campione paralimpico si è scontrato con un tir che proveniva dalla direzione opposta e che, secondo l’esito delle indagini, non ha avuto colpe nello schianto contro l’handbike di Zanardi.

Da allora, è iniziato un lento e faticoso percorso di recupero per Zanardi, la cui storia ricorda quella di Michael Schumacher. Come l’ex pilota Ferrari, anche Zanardi non ha più fatto un’apparizione pubblica e sulle sue condizioni reali c’è molto riserbo da parte della famiglia.

Negli scorsi mesi, Zanardi non solo è tornato a casa ma si è sottoposto anche ad un ciclo di cure presso il centro iperbarico di Ravenna. Una procedura medica più efficiente della normale fisioterapia e che – questo l’augurio – gli consentirà di recuperare ancora qualcosa delle sue condizioni ottimali.