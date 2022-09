In Europa la peggiore siccità degli ultimi 500 anni: l'estate 2022 vista dai satelliti

La peggiore siccità in Europa degli ultimi 500 anni. Così i dati del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, gestito dalla Commissione Ue e dall’Agenzia spaziale europea, definiscono la crisi idrica che ha colpito l’intero continente nell’estate 2022.

Fiumi e laghi con portate ridotte, corsi d’acqua più piccoli prosciugati, maggiori rischi di incendi boschivi e pesanti conseguenze sulle coltivazioni e sulle aziende agricole.

Le alte temperature e l’estrema siccità che hanno colpito l’Europa intera negli ultimi mesi hanno provocato numerosi problemi all’Italia e agli altri Paesi Ue, già gravati dagli effetti della pandemia e dell’invasione russa dell’Ucraina.

Ora le immagini registrate dai satelliti europei hanno confermato la gravità della situazione. Secondo i dati elaborati da Copernicus, programma europeo di osservazione della Terra gestito da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (Esa), la siccità degli ultimi mesi è stata la peggiore degli ultimi 500 anni.

I dati raccolti con i satelliti sono stati confrontati con un altro studio del 2014 sulla siccità del 1540, l’ultimo grande evento siccitoso che colpì il Vecchio Continente.

Dal confronto è emerso che non c’è mai stata negli ultimi 500 anni una crisi idrica grave come quella registrata nell’estate che sta volgendo al termine.

