Il maltempo porta la grandine a Milano e a Varese: altra bomba d'acqua, allagamenti e alberi caduti

Non si placa il maltempo sulla Lombardia. Dopo la violenta grandinata che ha investito Milano tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio, il capoluogo meneghino è tornato ad essere colpito in meno di 24 ore da una bomba d’acqua che ha allagato strade e sottopassi provocando anche lo sradicamento di diversi alberi. Il forte temporale ha imperversato su tutta la provincia, ma anche nel resto della regione, da Varese a Cremona.

Ancora grandine e pioggia a Milano

Il nubifragio che ha colpito nuovamente Milano nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 luglio ha di fatto annullato il primo giorno di saldi estivi. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, sulla città sono caduti in meno di tre ore 40 millimetri di pioggia.

#Maltempo #Varese, #vigilidelfuoco al lavoro dalle 9 per la #pioggia che ha colpito soprattutto Castellanza, Busto Arsizio, Gallarate e Legnano: 30 gli interventi, soccorsi automobilisti bloccati, effettuati prosciugamenti e rimozione di alberi caduti #6luglio pic.twitter.com/JXyRF6hrEK — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 6, 2023

Il forte vento che ha soffiato sul capoluogo ha raggiunto la velocità di 45 chilometri orari abbattendo diversi alberi. Ad essere coinvolti dalla bomba d’acqua soprattutto i quartieri di Isola-Maggiolina, Città Studi e i Navigli. Circa una ventina gli interventi dei Vigili del Fuoco in tutto l’hinterland per liberare dall’acqua strade e case.

Fiumi a rischio esondazione

Per tutta la mattinata di giovedì sono stati monitorati attentamente i fiumi Seveso e Lambro per un “rischio concreto e ravvicinato” di esondazione, come ha spiegato l’assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli sulle sue pagine social.

I livelli dei due corsi d’acqua sono saliti velocemente: il Seveso in particolare ha sfiorato lo straripamento in via Valfurva, crescendo di 210 centimetri in 50 minuti.

Bomba d’acqua a Varese

La bomba d’acqua con a tratti anche grandine ha colpito anche la provincia di Varese dove i Vigili del Fuoco del distaccamento di Laveno Mombello sono stati impegnati durante la notte per diverse richieste di tagli pianta causati dal forte vento.

Una decina di interventi per liberare la viabilità sono stati registrati nei comuni di Luino, Montegrino Valtravaglia e Lavena Ponte Tresa in particolar modo nei territori tra l’Alto Lago Maggiore e il Lago di Lugano.

Investita dal temporale anche la provincia di Lecco dove sono stati segnalati diversi danni, ma la quantità maggiore di acqua è caduta a Cremona dove sono stati rilevati 85 millimetri di pioggia in poche ore.