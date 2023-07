Il maltempo porta la grandine a Milano: il video della bomba d'acqua, danni e allagamenti in tutta la città

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un violento temporale con “bombe d’acqua” e grandine si è abbattuto sulla città di Milano nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio, causando diversi disagi che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale.

Gli interventi dei vigili del fuoco e della polizia

Come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, sono stati numerosi gli interventi dei vigili di fuoco e degli agenti della Polizia locale a Milano nel corso delle notte.

Gli interventi hanno riguardato, in particolare, alberi o rami caduti e diversi allagamenti di strade e scantinati. Allo stato attuale, non sembra siano rimaste coinvolte persone.

Fonte foto: ANSA Una strada di Milano “imbiancata” dalla grandinata che ha colpito il capoluogo lombardo nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5 luglio.

Aerei dirottati per maltempo

Oltre 20 voli aerei in arrivo all’aeroporto di Malpensa sono stati dirottati su altri aeroporti, tra cui quelli di Bergamo, Bologna, Brescia, Linate e Venezia. Un volo British Airways, che era atteso nella serata di martedì, stando a quanto riportato dall’agenzia ‘ANSA’, è arrivato alle 4 del mattino di mercoledì perché sorpreso dalla tempesta in quota.

Interrotto il concerto degli Articolo 31 a Legnano

Sempre a causa del maltempo e del violento temporale che ha colpito la città di Milano, gli organizzatori del Rugby Sound Festival sono stati costretti a interrompere il concerto degli Articolo 31 che era in corso a Legnano, in provincia di Milano.

In un post Instagram sul profilo del Rugby Sound Festival si legge: “In 7000 mila sotto la pioggia per gli Articolo 31. Eroici”. Il cantante J-Ax ha aggiunto in una Storia pubblicata sul suo profilo Instagram: “Grazie Legnano, avete ballato e cantato anche sotto una bomba d’acqua. Siete grandissimi”.

Le aree di Milano più colpite dal maltempo

Nella notte tra martedì 4 e mercoledì 5, in totale, sono caduti su Milano circa 37 millimetri di pioggia, stando a quanto riferito dal Centro meteorologico lombardo.

Alcune strade del capoluogo della Lombardia sono state allagate e si sono trasformate in fiumi a causa della scarsa capacità del terreno di assorbire l’acqua. I quartieri di Milano che hanno riscontrato maggiori disagi, in base a quanto riportato da ‘TgCom24’, sono stati Città studi, Maggiolina e Isola.