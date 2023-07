Grandine sfonda porte e finestre a Senna Comasco vicino Como: madre e figlia ricoverate in ipotermia grave

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Travolte da una valanga di grandine. Due donne di 96 e 63 anni di Senna Comasco, madre e figlia, sono state sorprese dal violento nubifragio che ha colpito la provincia di Como. Il ghiaccio si è accumulato fino a sfondare i vetri di porte e finestre, sorprendendo le due nel sonno.

Il nubifragio su Como

Nella nottata di lunedì la provincia di Como è stata colpita da un violentissimo temporale. In poche ore sono caduti oltre 80 millimetri di pioggia, ma è stata soprattutto la grandine a causare disagi e problemi.

La zona più colpita è stata quella del Canturino, dove i vigili del fuoco hanno realizzato più di 50 interventi per ripulire le strade da rami, foglie e ghiaccio, e mettere in sicurezza alberi caduti o pericolanti lungo le strade.

Fonte foto: Tuttocittà La zona colpita dalla violenta grandinata di lunedì

Anche nel Lecchese si sono verificati problemi, con l’allagamento della statale 36. Il maltempo ha anche sorpreso due escursionisti accampati a 1000 metri di quota, che sono stati salvati sempre dai vigili del fuoco.

Le due donne travolte dalla grandine

L’episodio più grave causato da questa ondata di maltempo è stato quello di Senna Comasco. Qui due donne di 96 e 63 anni, madre e figlia, sono state travolte da una valanga di ghiaccio.

I chicchi di grandine si sarebbero accumulati contro il muro esterno della loro abitazione, rotolando lungo il vialetto in discesa che precede l’entrata. La massa sarebbe poi arrivata a esercitare una forza tale da sfondare i vetri delle finestre e della porta.

Le due stavano dormendo e sono state sorprese dal ghiaccio. Entrambe sono state portate in ospedale, entrambe ricoverate in terapia intensiva per una grave ipotermia. La madre è in prognosi riservata.

Solo pochi giorni fa si erano registrati danni causati dalla grandine anche in Emilia-Romagna.

Paura per un ciclista in provincia di Sondrio

Il maltempo ha colto di sorpresa anche un giovane ciclista in provincia di Sondrio. Il ragazzo di 23 anni ha chiamato il 112 chiedendo aiuto, ma una volta arrivati i sanitari dell’ambulanza non lo hanno trovato.

È quindi scattata l’operazione di ricerca, che ha segnalato in poco tempo una bicicletta abbandonata. Poco dopo mezzanotte, con l’aiuto di alcune squadre del soccorso alpino, il giovane è stato trovato presso le bocchette di Trela.