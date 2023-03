Femminicidio a Terni, donna uccisa a coltellate in casa: fermato il compagno, omicidio al culmine di una lite

Una donna è stata uccisa a coltellate a Terni, in un brutale episodio che ha tutta l’aria di essere stato il culmine di una lite. A spegnere la vita alla vittima è stato il compagno, ora fermato dalla polizia. L’allarme sarebbe stato dato dal figlio 25enne della donna.

Femminicidio a Terni, donna uccisa a coltellate

Come ricostruiscono dalla stampa locale e da ‘Rainews’, la tragedia si è consumata a Terni, in un’abitazione di via del Crociere, nella zona di Borgo Rivo.

Una donna è stata accoltellata a morte dal compagno, e poco prima di morire sarebbe riuscita a chiamare il figlio che in quel momento si trovava a Bolsena per lavoro. Sarebbe stato proprio il 25enne a dare l’allarme. Secondo le prime indiscrezioni, il femminicidio si sarebbe consumato al culmine di una lite.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Le informazioni sono ancora frammentarie, anche sull’arma del delitto. ‘La Nazione’, ad esempio, riporta che l’uomo potrebbe aver ucciso la donna con un corpo contundente.

Fermato il compagno, le indagini

Prima di morire, la donna sarebbe riuscita ad avvertire il figlio il quale, subito dopo, ha allertato le forze dell’ordine.

Gli agenti della polizia hanno fermato il compagno della donna. I poliziotti in questo momento si trovano sul posto insieme alla squadra mobile e agli uomini della scientifica e della squadra volante.

La Procura di Terni sta coordinando le indagini per ricostruire l’accaduto.

Un femminicidio ogni tre giorni

Secondo le statistiche emerse il 14 febbraio, giorno di San Valentino, in Italia si consumerebbe un femminicidio ogni tre giorni.

Tanti sono gli episodi analoghi al femminicidio di Terni: alla vigilia di Natale 2022 una donna di 29 anni è stata uccisa a coltellate dal marito 63enne in provincia di Trapani.

Solamente il giorno prima un caso di omicidio-suicidio ha sconvolto la popolazione di Miglianico: un uomo si è tolto la vita nel carcere di Lanciano dopo aver ucciso la moglie.

Ancora, pochi giorni prima nel Foggiano un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola per poi barricarsi in casa.

Sul femminicidio di Terni si attendono aggiornamenti.