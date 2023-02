San Valentino, l'occasione per ricordare le vittime di femminicidio. In Italia muore una donna ogni tre giorni

Di amore non si muore mai. In un Paese come l’Italia, dove nel 2023 continua a morire di femminicidio quasi una donna ogni 3 giorni, la festa di San Valentino, che ogni 14 febbraio celebra gli innamorati, deve servire a ricordare che la violenza fisica e psicologica contro le donne è un fenomeno strutturale e mai mosso dall’amore. Nel 70% dei casi gli abusi sono perpetrati dal partner o dall’ex partner.

I femminicidi in Italia nel 2023

La prima vittima di quest’anno si chiamava Giulia ed è stata uccisa a 23 anni dal proprio fidanzato. Dall’inizio del 2023 e il 12 febbraio, secondo i dati del report degli omicidi volontari del ministero dell’Interno, le donne che hanno perso la vita in ambito familiare e affettivo sono state 12, di cui 8 per mano del partner o dell’ex partner.

Un numero in linea con i casi registrati negli anni precedenti. Nell’arco di tutto il 2022 sono stati 61 i casi di femminicidio in ambito familiare da parte del partner o dell’ex. Poco meno delle 69 vittime del 2021, delle 68 del 2020 e in diminuzione più significativa rispetto alle 75 che hanno perso la vita nel 2018.

La narrazione dei femminicidi

Una narrazione semplicistica e stereotipica dei femminicidi contribuisce a oscurare le cause di un fenomeno sociale complesso e strutturale. Parlare di ‘raptus’ o di ‘eccesso d’amore’ per giustificare l’autore di un femminicidio, invece che di possesso e di mascolinità tossica, rafforza i pregiudizi e costituisce un’ulteriore forma di violenza nei confronti della vittima.

Eppure, anche tra i moventi – ovvero la “causa psichica che costituisce lo stimolo che ha indotto l’individuo a compiere il reato” – segnalati dal report del ministero per i femminicidi del 2021, si parla per il 38% dei casi di ‘motivi passionali’, per il 39% di ‘futili motivi’ e di ‘follia’ per il 15%.

La violenza non è solo omicidio

Tra gli abusi accertati, perché inquadrabili come reati dal nostro sistema penale e perché denunciati dalle vittime, emerge che le donne sono quotidianamente oggetto di atti persecutori – principalmente stalking -, maltrattamenti e violenze sessuali.

Reati che ogni anno vengono registrati in decine di migliaia di casi, in un trend pericolosamente in aumento per ciascuno dei tre.

Per i primi due reati, la quasi la totalità delle vittime note, ovvero il 97%, è maggiorenne e l’88% è di nazionalità italiana. Le percentuali cambiano nei casi di violenza sessuale: 3 vittime su 10 sono minorenni e più di 2 su 10 sono straniere.

Le statistiche dei reati per regione

Gli atti persecutori accertati nel 2021 hanno avuto una maggiore incidenza al sud, in particolare in Sicilia, Campania e Puglia.

Sicilia e Campania sono ai primi posti anche per maltrattamenti in famiglia, seguite dal Lazio. Valle d’Aosta, Molise e Liguria registrano, invece, un’incidenza minore di casi in proporzione alla popolazione.

Numeri opposti per la violenza sessuale, che viene perpetrata con un’incidenza maggiore in Emilia Romagna, Liguria e Friuli Venezia Giulia, mentre Calabria, Basilicata e Abruzzo riportano i dati più bassi.

I femminicidi per regione

Tra gli episodi di femminicidio avvenuti per mano del partner e dell’ex partner nel 2021, a livello regionale:

Lazio (10);

(10); Lombardia (10);

(10); Emilia-Romagna (8);

Sicilia (6);

Veneto (6);

Piemonte (5);

Puglia (5);

Toscana (4);

Liguria (4);

Campania (3);

Abruzzo (2);

Trentino-Alto Adige (2);

Sardegna (2);

Calabria (1);

Marche (1);

Umbria (1).