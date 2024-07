Apprensione per Fedez. Il rapper è stato ricoverato in ospedale dopo un’emorragia, venendo sottoposto a una gastroscopia per fermare la perdita di sangue. Nel settembre 2023 era stato ricoverato per circa 10 giorni al Fatebenefratelli di Milano, dove era stato operato proprio per un’emorragia interna causata da due ulcere. Il nuovo esame è stato effettuato al Policlinico di Milano.

La foto di Fedez dall’ospedale

A dare la notizia del suo ricovero in ospedale è stato lo stesso Fedez, giovedì 11 luglio, attraverso una story su Instagram.

Ecco le sue parole che hanno accompagnato la foto dal letto del Policlinico di Milano: “Sono tipo Dj Khaled quando dice another one (ancora una, ndr) ma con le emorragie interne”.

Lo screenshot della story pubblicata su Instagram da Fedez

I versi “premonitori” scritti la notte prima

La story successiva di Fedez mostra alcuni versi premonitori scritti dal rapper la notte prima del ricovero, come dichiarato da lui stesso:

Sbagli se pensi che non ho mai amato

Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato

I buchi allo stomaco che mi son fatto

Per tutto lo schifo che ho accumulato

Molto probabilmente, parole rivolte a Chiara Ferragni.

Il ringraziamento a medici e infermieri per aver fermato l’emorragia interna

Nell’ultima story, Fedez si rivolge al personale sanitario.

Ecco le sue parole:

“Grazie di cuore ai dottori e agli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l’emorragia interna prima che fosse troppo tardi, per fortuna”.

L’emorragia dello scorso settembre

La nuova emorragia interna segue quella che aveva sorpreso Fedez lo scorso 26 settembre, pochi mesi prima che il binomio Ferragnez implodesse in seguito al Pandoro Gate.

Quel giorno, infatti, il rapper era stato portato d’urgenza in ospedale, ricoverato “a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio“.

Per stargli vicino, Chiara Ferragni era rientrata in fretta e furia da Parigi.

Il tumore al pancreas

I problemi di salute del cantnte sono noti da tempo.

Nel 2022 Fedez aveva affrontato un difficile intervento per un tumore al pancreas.

Inoltre, ha svelato i suoi problemi psicologici, acuiti dopo Sanremo.