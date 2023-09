È morto Giorgio Napolitano: il presidente emerito della Repubblica si è spento a 98 anni

Giorgio Napolitano è morto: il presidente emerito della Repubblica era ricoverato già da alcuni giorni in gravi condizioni presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo in Roma.

Giorgio Napolitano è morto

Nel maggio del 2022 era stato operato all’addome allo Spallanzani di Roma. Si trattava del secondo intervento da quando aveva lasciato la presidenza della Repubblica nel 2015.

Precedentemente, infatti, era stato operato il 24 aprile del 2018. Il senatore a vita era stato ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma per un improvviso malore e aveva subito un complesso intervento chirurgico all’aorta.

Fonte foto: ANSA Il 12 novembre 2011 Napolitano accoglie le dimissioni di Silvio Berlusconi e affida a Mario Monti l’incarico per la formazione del nuovo governo.

Giorgio Napolitano presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano è stato l’11° presidente della Repubblica italiana. È stato in carica dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015.

Nel corso dei suoi mandati ha conferito l’incarico a 5 presidenti del Consiglio dei ministri:

Romano Prodi (2006-2008);

Silvio Berlusconi (2008-2011);

Mario Monti (2011-2013);

Enrico Letta (2013-2014);

Matteo Renzi (2014-2016).

Dai fascisti ai comunisti

Negli anni dell’università Napolitano aderì al Gruppo Universitario Fascista. Dopo tale breve esperienza virò a sinistra unendosi ai comunisti.

Il suo ingresso in parlamento avvenne nel 1953 come deputato del Pci.

Napolitano il migliorista

Negli Anni ’80 Giorgio Napolitano divenne capo dei miglioristi del Pci, corrente riformista che veniva osteggiata dai compagni duri e puri.

I miglioristi puntavano al dialogo con il Psi di Bettino Craxi allo scopo di mettere in atto le riforme.

Il discorso di Napolitano del 2013

Il discorso di insediamento di Giorgio Napolitano per il suo secondo mandato iniziato nel 2013 è passato alla storia.

Il presidente neo rieletto mosse dure accuse ai partiti e fece un appello alle larghe intese.

Fu la reazione dell’uditorio a rendere singolare la situazione: il presidente venne interrotto più volte, con scroscianti applausi, dalle stesse persone che egli stava criticando con veemenza.

“Non mi sono sottratto a questa prova ma sapendo che quanto accaduto qui nei giorni scorsi ha rappresentato il punto di arrivo di una serie di omissioni e di guasti, di chiusure e di irresponsabilità“, disse.

Napolitano presidente “politico”

Una delle critiche mosse a Napolitano nel corso dei suoi mandati fu quella di non essere imparziale, ma di voler fare politica dirigendo l’agire dei partiti. Per tale motivo parte della stampa lo etichettò come “Re Giorgio”.

Da sinistra venne accusato di eccessiva accondiscendenza nei confronti di Berlusconi e delle sue leggi “ad personam”. Nel corso di un acceso botta e risposta con un contestatore, il presidente spiegò che la facoltà costituzionale del Capo dello Stato di rimandare un atto avente forza di legge al mittente in caso di vizi sarebbe stata di fatto vanificata qualora il governo avesse scelto di riproporre il testo senza modificare neppure una virgola.

Napolitano bollò come “fumo” le accuse di aver tramato per far cadere Berlusconi nel 2011. La situazione era drammatica con lo spread alle stelle e l’Italia isolata in Europa.

“L’interpretazione che si pretende di dare ai fatti in termini di complotto è fumo, solo fumo”, commentò Napolitano liquidando le accuse.