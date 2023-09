Gli hater di Giorgio Napolitano scatenati: "Non ci mancherà", "È all'inferno", "Servo dei poteri forti"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Giorgio Napolitano è morto. Il presidente emerito della Repubblica si è spento in una clinica romana all’età di 98 anni, dove era ricoverato già da alcuni giorni dopo l’aggravarsi della sue condizioni. La morte del senatore a vita ha suscitato un’ondata di cordoglio social, ma ha anche aperto le dighe ai travasi d’odio degli hater.

Hater prendono di mira Giorgio Napolitano

Appena pochi minuti dopo la diffusione della notizia della morte di Giorgio Napolitano gli hater hanno cominciato a invadere i social network con i loro commenti.

“A te mancherà, non certo a me”, scrive qualcuno.

Fonte foto: ANSA

Qualcun altro esprime vicinanza alla famiglia senza nascondere la poca stima per Napolitano: “Condoglianze alla famiglia. Ma non ci mancherà proprio per nulla”.

“Una parola sola: finalmente!“, scrive qualcuno in preda all’impazienza.

“Non mi è mai piaciuto e non mi mancherà!”, scrive una utente.

Gli hater, insomma, hanno picchiato duro come già avevano fatto durante il ricovero in clinica di Napolitano.

Napolitano e la Casta

Poi si passa alle critiche politiche: “Difese la magistratura e non la giustizia”.

E non mancano le accuse di essersi arricchito con la politica: “La famiglia ringrazia per il grasso vitalizio che paghiamo con le nostre tasse”, scrive qualcuno tornando a buttarla sui privilegi della Casta.

“Comunista finché non ha visto i soldi e i privilegi. Proprio tantissimo ci mancherà”, commenta una utente.

“Ci mancherà molto? I suoi privilegi andranno ai suoi figli e poi ai nipoti… Ma chi ca**o sono? Ma poi lui proprio lui… Meglio non commentare…”, scrive qualcun altro.

Qualcuno si cimenta in una sottile critica politica: “Il presidente emerito… Pace a lui. Ma sarebbe bene ricordare che diede 15 giorni di tempo a Berlusconi per rifarsi una maggioranza dopo che aveva buttato a mare l’unione con alleanza nazionale. Il risultato fu che ci portò sull’orlo del fallimento e ne uscimmo solo con i sacrifici della cura Monti. Questi fatti dovrebbero far capire che personaggio era…”

Napolitano e il Nuovo Ordine Mondiale

“Servo del NWO”, taglia corto qualcuno riferendosi al New World Order, un fantomatico piano mondiale per sovvertire l’ordine planetario riducendo il numero della popolazione e arricchendo ancora di più le élite.

Anche gli insulti esoterici

“Buon divertimento a porta inferi”, scrive qualcuno sicuro di conoscere la destinazione dell’anima del presidente emerito.