Chico Forti rivedrà presto sua madre dopo il permesso del giudice, Di Giuseppe: "Un atto di umanità"

Dopo l’istanza, arriva il permesso: Chico Forti potrà riabbracciare sua madre, 96 anni, dopo averla già sentita al telefono per rassicurarla sulle sue condizioni di salute. Dopo il rientro dal Nuovo Continente, dal quale ha ottenuto l’estradizione, il 65enne detenuto per l’omicidio di Dale Pyke si trova nel carcere di Verona. A dare la notizia del permesso ottenuto dal giudice è Andrea di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d’Italia che segue il caso Forti dall’inizio. Per Di Giuseppe il consenso del giudice è un “atto di umanità”.

Chico Forti può rivedere sua madre

Il permesso del giudice arriva a seguito dell’istanza presentata da Carlo Dalla Vedova, avvocato di Chico Forti, affinché il suo assistito potesse far visita alla madre “per motivi umanitari“.

La conferma è arrivata da Andrea di Giuseppe, che sulla sua pagina Facebook ha dato notizia della decisione del giudice.

Di Giuseppe ha lanciato la notizia con queste parole:

Pochi minuti fa, ho dato alla madre e al fratello di Forti la notizia che Chico ha ottenuto il permesso per visitarli. Chico aveva incontrato l’ultima volta la madre sedici anni fa, dicendole che probabilmente non si sarebbero più rivisti. Questa donna, oggi 96enne, ha resistito fino ad oggi solo per rivedere e abbracciare il figlio. Ringrazio il giudice di garanzia e gli avvocati per la celerità con cui è stato concesso questo permesso, un atto di umanità.

La risposta della mamma di Chico Forti

“Ho 96 anni e ho resistito tutti questi anni per poterlo rivedere e abbracciarlo. Ancora non ci credo che c’è la possibilità”, ha detto Maria Loner Forti, madre di Chico, come riporta ‘TgCom24’.

La donna vive a Trento e non può spostarsi per motivi di salute. Per questo motivo si tratterà di un permesso straordinario che si estenderà solo per poche ore. Per il momento non è stata resa nota la data dell’incontro tra il 65enne e sua madre. I due non si incontrano dal 2008.

L’estradizione, il rientro in Italia e le polemiche

Per Chico Forti, condannato all’ergastolo presso il carcere di Miami per l’omicidio di Dale Pyke, il governo italiano ha ottenuto l’estradizione dopo un accordo con gli Stati Uniti.

Una volta arrivato in Italia, il detenuto ha incontrato il premier Giorgia Meloni. L’incontro, e l’ormai iconica foto che immortala il presidente del Consiglio sorridente di fronte a Chico Forti, ha scatenato le polemiche. Tra queste, Matteo Renzi ha accusato Meloni di aver trasformato il rientro di Forti in Italia in uno “show del Governo”.

La più fulminante è arrivata sulla prima pagina de ‘Il Fatto Quotidiano’, che sulla prima pagina ha titolato: “Benvenuto assassino“.