Attentato a Donald Trump, il messaggio di Matteo Salvini all'ex presidente: la frase contro i "comunisti"

Tra i tanti che hanno commentato il tentativo di attentato contro Donald Trump dopo l’arresto di un uomo per tentato omicidio c’è anche il vicepremier Matteo Salvini. Sui social il leader della Lega ha accomunato la vicenda dell’ex presidente statunitense alla sua, al processo Open Arms che lo vede imputato per sequestro di persona.

Attentato a Donald Trump, il messaggio di Matteo Salvini

“Totale vicinanza a Donald Trump dopo un altro tentato assassinio”, scrive Matteo Salvini in un post su X rilanciando la notizia dell’arresto di Ryan Routh, l’uomo sospettato di voler sparare all’ex presidente statunitense in Florida.

Quindi mette sullo stesso piano le violenze e gli attentati a Trump ai processi in cui entrambi sono imputati: “Processi, violenti, fanatici e comunisti non ci fermeranno. Avanti a testa alta!”.

Fonte foto: ANSA

L’attentato a Donald Trump

Il presunto tentativo di attentato contro Donald Trump è avvenuto domenica 15 settembre a West Palm Beach, in Florida, verso le 13:30 locali (le 19:30 in Italia).

Mentre il candidato repubblicano alle presidenziali stava giocando a golf, un agente dei servizi segreti ha notato la canna di un fucile spuntare dai cespugli lungo la recinzione che circonda il campo e ha iniziato a sparare.

L’attentatore, fuggito lasciando dietro di sé il fucile e una telecamera, è stato bloccato poco dopo dalla polizia. Si chiama Ryan Wesley Routh, è originario del North Carolina e ha 58 anni.

Secondo quanto emerso, l’uomo era molto attivo sui social e negli ultimi anni avrebbe tentato di arruolarsi come mercenario per andare a combattere in Ucraina contro la Russia.

Nelle elezioni del 2016 avrebbe votato per Trump, salvo poi dire di esserne rimasto deluso.

Il processo a Matteo Salvini

Il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini è attualmente imputato a Palermo nel processo Open Arms, giunto ormai alle sue battute finali.

Sabato 14 settembre i pm hanno chiesto una condanna a sei anni di reclusione per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio.

Salvini è imputato per fatti avvenuti nell’estate 2019, quando era ministro dell’Interno nel governo Conte.

Il leader leghista è a processo per aver impedito per 19 giorni lo sbarco di 147 migranti soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola Open Arms.