Chiesti sei anni di reclusione per Matteo Salvini accusato di sequestro di persona per il caso Open Arms

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Il pubblico ministero ha richiesto una pena di sei anni di reclusione per Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio in relazione al blocco dello sbarco di 147 migranti dalla nave Open Arms a Lampedusa nel 2019. La vicenda risale a cinque anni fa, quando l’allora ministro dell’Interno impedì lo sbarco dei migranti soccorsi, tenendoli a bordo dell’imbarcazione per 19 giorni.

Chiesti sei anni di reclusione per Matteo Salvini

Come riportato da Ansa, durante la requisitoria al processo di Palermo, il sostituto procuratore Geri Ferrara ha affermato che “i diritti umani devono prevalere” e che la salvezza delle persone in mare è prioritaria, indipendentemente dalla loro condizione.

I fatti che hanno portato all’accusa si concentrano su una decisione cruciale presa durante il mandato di Salvini.

Fonte foto: ANSA

Una nave della ong spagnola Open Arms

Quando l’Open Arms soccorse i migranti, il ministro decise di bloccare lo sbarco, sostenendo che prima si doveva organizzare la redistribuzione in altri paesi europei.

Tuttavia, secondo la Procura, Salvini avrebbe violato il diritto internazionale e la normativa italiana, che impongono di garantire il “place of safety” (luogo sicuro) ai migranti salvati in mare.

La difesa del ministro sul caso Open Arms

Nonostante le pressioni e l’intervento della Procura di Agrigento, i migranti furono lasciati a bordo della nave per quasi tre settimane, in condizioni di estrema difficoltà.

La difesa di Salvini, guidata da Giulia Bongiorno, ha contestato l’accusa, sostenendo che la decisione era collegiale e che faceva parte della politica migratoria del governo.

L’accusa

Un punto di dibattito è stato il ruolo centrale che Salvini ha avuto nella vicenda, con la Procura che ha sottolineato come le decisioni sulla gestione degli sbarchi fossero passate sotto il controllo diretto del ministro.

Questo ha alimentato lo scontro tra l’accusa e la difesa, che vede il processo come una messa sotto accusa della linea politica del governo di allora.

Salvini, che ha ribadito di rifarebbe tutto, ha affermato che il processo è un tentativo politico di eliminare i rivali per via giudiziaria.