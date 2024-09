Spari vicino al campo da golf di Donald Trump, in Florida: l'ex presidente è al sicuro e sta bene

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Paura per Donald Trump. Una persona avrebbe sparato alcuni colpi di arma da fuoco vicino al campo da golf dell’ex presidente in Florida. Il candidato alla Casa Bianca sarebbe illeso e al sicuro.

Spari vicino al campo da golf di Trump

Una persona non identificata avrebbe sparato alcuni colpi di arma da fuoco vicino al campo da golf di West Palm Beach, in Florida, dove stava giocando l’ex presidente e candidato repubblicano alla Casa Bianca Donald Trump.

Il portavoce della campagna elettorale di Trump Steven Cheung ha dichiarato che l’ex presidente non è stato colpito dagli spari, sta bene e si trova in questo momento in un luogo sicuro. L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 14:00 ora locale, le 20:00 ora italiana.

Fonte foto: ANSA Agente del Secret Service in un campo da golf

Le fonti ufficiali non hanno voluto diffondere altri dettagli sulla vicenda. Il Secret Service, l’agenzia federale che si occupa della protezione del Presidente, dei candidati e degli ex presidenti, sta indagando su quanto accaduto in collaborazione con la polizia locale.

Le prime ipotesi su quanto accaduto a West Palm Beach

La dinamica di quanto accaduto vicino al campo da golf di Donald Trump non è ancora chiara. Associated Press, agenzia di stampa statunitense, avrebbe raggiunto due funzionari che hanno parlato della vicenda in forma anonima.

Secondo quanto riportato da AP, un uomo avrebbe prima sparato verso il campo da golf e poi sarebbe fuggito su un SUV. La polizia l’avrebbe però fermato e arrestato poco dopo.

La CNN ha aggiunto, citando fonti proprie all’interno delle forze dell’ordine, che la pistola dalla quale sarebbero partiti i colpi sarebbe stata già recuperata. Molteplici fonti riporterebbero inoltre che il Secret Service abbia avuto uno scontro a fuoco con l’aggressore.

I commenti di Joe Biden e Kamal Harris

La vicepresidente e candidata democratica alla Casa Bianca Kamala Harris ha immediatamente condannato la sparatoria avvenuta a pochi metri dal campo da golf di Donald Trump.

“Sono stata informata delle notizie di colpi di arma da fuoco nelle vicinanze dell’ex presidente Trump e della sua proprietà in Florida e sono sollevata che sia al sicuro. Non c’è posto per la violenza in America” ha scritto in un post su X (Twitter).

Anche il presidente Biden ha fatto sapere, con un comunicato, di essere sollevato che nulla sia accaduto al candidato repubblicano alla Casa Bianca.

Le dichiarazioni di Trump e dell’FBI

Il presidente Donald Trump ha dichiarato dopo gli spari: “Ci sono stati degli spari nelle mie vicinanze, ma prima che i rumors inizino ad andare fuori controllo, voglio che sentiate questo: sono al sicuro e sto bene. Niente mi fermerà. Non mi arrenderò mai.”

Anche l’FBI ha commentato la vicenda: “L’FBI è intervenuto a West Palm Beach in Florida e sta indagando su quello che sembra essere un tentativo di assassinio dell’ex presidente Trump“.