Donald Trump minaccia Taylor Swift dopo l'endorsement a Kamala Harris: la "promessa" alla cantante

Taylor Swift “pagherà il prezzo” per aver espresso il suo sostegno a Kamala Harris. Donald Trump ha giurato vendetta dopo che la pop star ha dichiarato il suo endorsement a favore della vicepresidente degli Stati Uniti in vista delle elezioni presidenziali del 5 novembre.

Donald Trump contro Taylor Swift

Trump ha commentato l’azione di Swift definendola “troppo liberale” e insinuando che la sua carriera potrebbe subire ripercussioni a causa del suo schieramento politico.

Le parole del 45° presidente degli Stati Uniti riflettono un’aspra critica verso l’artista, che in passato aveva evitato di esprimersi pubblicamente su temi politici.

Con un seguito di oltre 283 milioni di follower su Instagram, Taylor Swift ha scelto il social network per annunciare la sua decisione, accompagnando il messaggio con una foto che la ritrae con uno dei suoi gatti.

Questo gesto ironico era diretto in risposta all’epiteto “gattara senza figli” utilizzato dal candidato vicepresidente repubblicano JD Vance per denigrare Harris.

L’endorsement a Kamala Harris

Nel suo post, Swift ha sottolineato la necessità di una leadership basata sulla calma e non sul caos, esprimendo piena fiducia nelle capacità di Kamala Harris e nel suo compagno di corsa, Tim Walz, in particolare per il loro impegno sui diritti LGBTQ+, la fecondazione assistita e il diritto delle donne di decidere sul proprio corpo.

La cantante, che negli ultimi anni ha iniziato a coinvolgersi attivamente nelle questioni politiche, ha anche messo in guardia contro i pericoli della disinformazione, denunciando un uso scorretto dell’intelligenza artificiale.

La pop star ha infatti ricordato che un’immagine falsificata di lei che appoggiava Donald Trump era stata diffusa online, causando timori sull’uso di strumenti digitali per manipolare l’opinione pubblica.

L’impatto del post su Instagram della pop star

L’endorsement di Taylor Swift è un segnale forte in un momento cruciale per la politica americana, e le sue parole hanno avuto un impatto immediato sui social media.

Molti fan e personaggi pubblici hanno sostenuto la sua presa di posizione, mentre altri, in linea con le dichiarazioni di Trump, hanno espresso scetticismo.

Nel messaggio rivolto ai suoi follower, Swift ha invitato tutti a informarsi e fare ricerche accurate sui candidati prima di votare, esortando soprattutto i giovani a registrarsi per il voto e sfruttare l’opportunità del voto anticipato.