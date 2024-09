Taylor Swift attacca Trump e appoggia Kamala Harris dopo il dibattito: quanti voti può spostare la cantante

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Taylor Swift ha rotto il silenzio sulle elezioni Presidenziali USA, annunciando di appoggiare la candidata democratica Kamala Harris e non risparmiando attacchi a Donald Trump. Ma quanti voti può spostare la cantante?

L’endorsement di Taylor Swift per Kamala Harris

Taylor Swift ha scelto Instagram per annunciare il suo endorsement per Kamala Harris. Le sue parole: “Voterò per Kamala Harris perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li sostenga. Penso sia una leader dotata e dalla mano ferma e credo che potremmo realizzare molto di più in questo Paese se fossimo guidati dalla calma e non dal caos”.

Taylor Swift, nel suo messaggio, ha anche parlato del primo dibattito televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump: “Come molti di voi, ho guardato il dibattito. Se non l’avete ancora fatto, questo è il momento giusto per fare ricerche sui problemi in ballo e sulle posizioni che questi candidati assumono sugli argomenti che più vi interessano. Come elettrice, mi assicuro di guardare e leggere tutto quello che posso sulle loro proposte politiche e sui piani per questo Paese”.

Taylor Swift.

L’attacco di Taylor Swift a Donald Trump

Taylor Swift ha poi sferrato un attacco a Donald Trump: “Di recente sono venuto a conoscenza che una ‘me’ creata con l’intelligenza artificiale e che appoggiava falsamente la corsa presidenziale di Donald Trump è stata pubblicata sul suo sito. Ha davvero evocato le mie paure sull’IA e sui pericoli della diffusione della disinformazione. Mi ha portato alla conclusione che devo essere molto trasparente sui miei piani effettivi per queste elezioni come elettore. Il modo più semplice per combattere la disinformazione è con la verità. Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024”.

Quanti voti “sposta” Taylor Swift alle elezioni Usa

L'”effetto Taylor Swift” è davvero in grado di decidere le elezioni presidenziali negli Usa?

In passato. il governatore democratico della California Gavin Newsom ha definito “profondamente potente” l’influenza della cantante sulle elezioni Presidenziali del 2024.

Su Instagram, cioè sulla piattaforma sulla quale ha pubblicato il suo endorsement per Kamala Harris, Taylor Swift conta oltre 283 milioni di follower.

Stando a una ricerca di Morning Consult del 2023, il 53% dei cittadini statunitensi adulti si considera fan della cantante. Il 16% si ritiene un “fan accanito”. Tra quest’ultimi, il 55%, si considera “democratico”, mentre la restante parte è equamente divisa tra “repubblicani” e “indipendenti”.