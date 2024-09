Arrestati amico e bodyguard di Fedez: Islam Hagag e Christian Rosiello, già accusato di aver aggredito Iovino

Fra gli ultrà di Inter e Milan arrestati nella retata di lunedì 30 settembre ci sono anche due amici del rapper Fedez, il bodyguard del cantate Christian Rosiello e Islam Hagag, conosciuto anche come Alex Cologno. Fedez è del tutto estraneo alle vicende che hanno portato agli arresti.

Il pestaggio ai danni di Cristiano Iovino

Prima di finire nelle pagine della cronaca, i nomi di Rosiello e di Hagag/Cologno erano apparsi nei rotocalchi di gossip: ancora prima della separazione da Chiara Ferragni, si vociferava in merito a presunte compagnie chiacchierate di Fedez, che sarebbero state oggetto di discussioni e litigi in famiglia.

Rosiello in particolare ha ottenuto visibilità nazionale in primavera, in occasione della rissa avvenuta al locale The Club di via Moscova a Milano, in cui Fedez avrebbe aggredito il personal trainer dei vip Cristiano Iovino. I fatti risalgono alla notte fra il 21 e il 22 aprile.

Fonte foto: ANSA

12 maggio 2024, Fedez al Salone del libro a Torino.

Secondo la ricostruzione di RaiNews, la rissa sarebbe esplosa nel privé del locale dove sarebbero volate sedie e bottiglie fino all’intervento dei buttafuori. Poco più tardi il personal trainer è stato aggredito da un gruppo di persone mentre stava rincasando al City Life di via Traiano.

Come riportato dal Corriere della Sera, Fedez avrebbe parlato della questione direttamente con il capo ultrà del Milan Luca Lucci, anche lui arrestato.

Quando il caso conquistò le prime pagine dei giornali, Fedez postò una foto in compagnia di alcuni amici intimi, tra i quali Hagag e Rosiello in un locale milanese.

Furono dei filmati a tirare in ballo Rosiello: in uno si vede Fedez protetto da Rosiello mentre lascia la discoteca; in un altro si vede una sagoma con le stesse fattezze e vestiti di Rosiello ripreso in via Traiano.

Fedez negò di essere mai stato in via Traiano, mentre Rosiello rilasciò un’intervista in cui assicurò che quella notte non era successo “niente di niente”. Iovino – scrive RaiNews – non ha presentato querela e avrebbe siglato un accordo economico con Fedez o con il suo entourage.

Infine l’arresto del 30 settembre che ha portato in manette Hagag, Lucci e Rosiello fra gli altri.

Chi è Islam Hagag

Come scrive Il Giorno, Il 35enne Hagag lo scorso 3 luglio ha patteggiato una pena di 1 anno e 4 mesi per aver partecipato all’aggressione a colpi di sedie e coltellate di un tifoso in via Capecelatro la sera dell’11 maggio dopo la partita a San Siro tra Milan e Cagliari.

Fedez in Sardegna con Hagag e Rosiello

Dopo l’aggressione a Iovino, per un po’ Fedez si è allontanato da Hagag e Rosiello, ma in estate la frequentazione è ricominciata: i due hanno seguito Fedez durante le vacanze e i concerti in Sardegna, talvolta in veste di guardie del corpo e talvolta in veste di amici. Post e stories sono stati ricondivisi dagli amici e dagli ultrà.

Fedez intercettato con Lucci

Intanto la procura ha intercettato Fedez mentre parlava con Lucci della sua bevanda energetica Boem. L’idea vagheggiata sarebbe stata quella di riuscire a creare una rete di distribuzione, magari anche all’interno dello stadio.

C’è poi la questione riguardante la discoteca Old Fashion di Milano: secondo quanto scritto dal Corriere, Fedez e Lucci avrebbero avuto intenzione di gestire il locale. Il cantante avrebbe puntato a trasformarlo in un “club figo” con artisti internazionali.

C’era però il problema correlato al nome di Lucci e dei suoi precedenti criminali: “Come introduco la tua figura?”, domandò ridendo Fedez. “Non la introduci”, tagliò corto Lucci.

Fedez, Rosiello e Hagag a Parigi

L’ultimo post che immortala il trio Fedez-Rosiello-Hagag è stato pubblicato sabato 28 settembre: gli amici sono in camera d’albergo con Eleonora Sesana, assistente di Fedez. “Italians in Paris” è il commento a corredo della foto.