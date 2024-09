Arrestati 19 capi ultrà di Milan e Inter: fra le accuse risse, estorsioni sui biglietti e pizzo sui parcheggi

All’alba del 30 settembre polizia e guardia di finanza hanno decapitato i direttivi delle tifoserie organizzate di Milan e Inter. Sono in totale 19 i capi ultrà arrestati. Fra le accuse, il pizzo imposto sui parcheggi attorno al Meazza e una sorta di cartello sulla vendita di bibite e gadget allo stadio. Ma vengono contestate anche risse con lesioni, intestazioni fittizie di beni ed estorsioni sulla vendita dei biglietti. Il tutto, in alcuni casi, con l’aggravante del metodo mafioso.

Azzerati i vertici delle curve

L’inchiesta ha di fatto azzerato i vertici della curva Nord interista e della curva Sud milanista. Fra gli arrestati, 16 sono stati portati in carcere, il resto ai domiciliari su ordine del giudice delle indagini preliminari di Milano, Domenico Santoro. L’indagine della procura è il risultato di quattro differenti filoni.

Accuse agli ultrà dell’Inter

Per quanto riguarda la curva Nord degli ultrà dell’Inter, l’associazione a delinquere contestata avrebbe agevolato la cosca di ‘ndrangheta della famiglia Bellocco.

Fonte foto: ANSA

Nel riquadro, Antonio Bellocco.

Un mese fa il 36enne Antonio Bellocco venne ucciso a coltellate da Andrea Beretta, con il quale la sera prima aveva giocato a calcetto. L’omicidio avvenne al culmine di una lite riguardante reciproche pretese economiche. Fra le persone arrestate all’alba di lunedì 30 settembre ci sono anche il capo ultrà Beretta e il vice Marco Ferdico.

Al 49enne Andrea “Berro” Beretta, l’ordinanza di custodia cautelare è stata notificata in cella a San Vittore, dal momento che su di lui pende l’accusa di omicidio del 36enne calabrese Antonio Bellocco.

Le accuse agli ultrà del Milan

Contestata l’associazione a delinquere anche alla curva Sud degli ultrà del Milan, ma senza l’aggravante del metodo mafioso. Gli ultà milanisti sarebbero stati attivi soprattutto negli episodi di violenza.

Fra gli arrestati c’è anche sono Luca Lucci, celebre per la stretta di mano in campo con Matteo Salvini nel 2018. Luca Lucci era riapparso in occasione del derby, dopo avere ricevuto una serie di Daspo e di condanne, fra cui una per traffico di droga e una per lesioni.

Fra gli arrestati, anche Francesco Lucci (fratello di Luca), Christian Rosiello e Islam Hagag. Gli ultimi due sono noti per l’amicizia con il rapper Fedez. Rosiello, in particolare, fra le altre cose è stato il bodyguard di Fedez. Mesi fa fu protagonista nel pestaggio del personal trainer Cristian Iovino in una discoteca.