Fedez nel video del pestaggio di Cristiano Iovino? Le immagini delle telecamere e le parole dei testimoni

Si arricchisce di nuovi elementi la vicenda del pestaggio subito da Cristiano Iovino: Fedez era presente? Il programma di Rete 4 ‘Zona bianca’, nella puntata di domenica 26 maggio, ha mandato in onda le immagini di quanto avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile.

Cosa si vede nel video del pestaggio a Cristiano Iovino

Il video del pestaggio a Cristiano Iovino mostrato da ‘Zona bianca’ mostra alcune persone che, dopo essere scese da un van, si dirigono verso un ragazzo con le scarpe bianche, che sarebbe Cristiano Iovino.

Una prima persona, che, come viene spiegato nel servizio di ‘Zona bianca’, secondo la ricostruzione di chi indaga sarebbe Fedez, scende dal van e prova a sferrare due colpi in direzione del personal trainer, che lo respinge facendolo indietreggiare. La stessa persona tenterebbe un secondo attacco a vuoto. A quel punto, dal van scendono altre 5 persone. Iovino viene accerchiato e tenta di scappare, ma il suo tentativo di difesa è inutile. Viene aggredito e spinto oltre l’inquadratura della telecamera.

Fonte foto: ANSA

Fedez, recentemente ospite al Salone del Libro.

Cosa hanno detto i testimoni del pestaggio a Iovino

Nel servizio del programma di Rete 4 viene chiarito che a dare un volto alle sagome che si vedono nel filmato sono state le due guardie private del complesso residenziale di CityLife a Milano, in servizio quella notte, che avrebbero collocato Fedez sulla scena dell’aggressione a Iovino e che avrebbero riferito questa informazione agli inquirenti (in un altro passaggio del servizio viene detto che sono stati il portinaio e una guardia privata in turno di notte a collocare sulla scena il cantante).

Sono state proprio le guardie del palazzo, allertate dalle urla, a chiamare il 112 per segnalare il pestaggio.

Cosa aveva detto Fedez

Qualche settimana fa Fedez, proprio alle telecamere di “Zona Bianca”, aveva smentito di essere stato presente: “Sembrerebbe che in questa telecamera non si veda che c’è perché è sporcata dalla pioggia. Questo io leggo. Di cosa stiamo parlando? Io non c’ero. Ma quale aggressione se non c’è un referto medico? Tutti parlano di massacro. Questa persona non è stata trasportata in ospedale, non ha denunciato e tre giorni dopo mi dicono che era a Ibiza a ballare, di cosa stiamo parlando?”.

Il “no comment” di Iovino

Cristiano Iovino, che aveva rifiutato il trasporto in ospedale e non ha denunciato, ha scelto di non commentare la vicenda. Alla cronista che lo ha fermato e gli ha chiesto: “Sta bene?”, si è limitato a rispondere: “Sto bene, sì sì. Basta per favore“.

Nella giornata di martedì 21 maggio, l’agenzia ‘ANSA’ ha confermato la notizia secondo cui Fedez e Cristiano Iovino avrebbero raggiunto un accordo transattivo in base al quale il personal trainer rinuncerebbe a eventuali azioni penali nei confronti del cantante.