Vladimir Putin ai funerali dell'amico Silvio Berlusconi? La provocazione dell'Ucraina alla Russia e i rischi

La notizia della morte dell’ex premier Silvio Berlusconi sta facendo il giro del mondo. Sono in molti a commentare e analizzare i fatti, i processi e le amicizie che hanno caratterizzato la vita personale e politica del protagonista della seconda Repubblica italiana. Tra questi non manca neanche la provocazione dell’Ucraina sui funerali del cavaliere e la possibile presenza del suo caro amico Vladimir Putin.

Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Affari interni dell’Ucraina e fondatore dell’Istituto del futuro, ha commentato la morte di Silvio Berlusconi in maniera inaspettata. A differenza dei saluti e degli omaggi del mondo politico (e non solo) nazionale e internazionale, Gerashchenko ha lanciato una provocazione alla Russia.

Il consigliere del ministro degli affari interni ha lasciato a Twitter le sue parole su Berlusconi e la discussa amicizia con il leader russo Vladimir Putin. Nel breve tweet si legge: “Silvio Berlusconi, ex presidente del Consiglio italiano, è morto. Aveva 86 anni. Putin ha detto più volte che Berlusconi era un suo caro amico. Putin oserà dire di persona il suo ultimo addio e andare al funerale?”. Alludendo forse ai rischi di un attentato.

Silvio Berlusconi, former Italian prime minister, died. He was 86 years old.

Putin said several times that Mr. Berlusconi was a close friend of his. Will Putin dare to say his last goodbye in person and visit the funeral? pic.twitter.com/JHGkrYCIkE

