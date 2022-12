Vittorio Feltri si ricandida con Giorgia Meloni, le dichiarazioni dopo la malattia: cosa ha scritto sui social

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Il giornalista Vittorio Feltri ha annunciato su Twitter la sua decisione di candidarsi per le regionali in Lombardia. Nel messaggio ha anche fatto riferimento al suo stato di salute.

Vittorio Feltri si candida al consiglio regionale della Lombardia

“Finalmente guarito, basta guai, intendo candidarmi per le regionali in Lombardia nelle liste di Fratelli d’Italia in omaggio a Giorgia Meloni che stimo molto”, ha scritto.

Il direttore, dopo l’esperienza da consigliere comunale di Milano, continua così la sua carriera politica tra le fila del partito vincitore delle scorse elezioni.

Fonte foto: ANSA Il giornalista Vittorio Feltri.

Vittorio Feltri ha sempre dichiarato di avere idee opposte alla sinistra italiana, dichiarandosi vicino al Partito Liberale Italiano e a Forza Italia, nonostante critiche anche a Silvio Berlusconi.

Lo scorso anno è stato eletto nel consiglio comunale di Milano. Spiegando sui social di non essere però interessato alla politica attiva.

“In consiglio comunale andrò qualche giorno, poi me ne vado. Negli ultimi quarant’anni non ne ho mai visto uno”, aveva dichiarato sui social a ridosso dell’elezione, avvenuta a ottobre 2021.

I problemi di salute di Vittorio Feltri, cosa ha avuto il giornalista

Lo scorso maggio, il fondatore e oggi direttore editoriale di Libero Quotidiano – che niente ha a che fare con lo storico portale di notizie e servizi web Libero.it – si è dimesso dal ruolo di consigliere comunale di Milano.

Intervenuto nel corso della trasmissione La Zanzara su Radio24, aveva dichiarato di essersi dimesso per motivi di salute. “Ho un cancro”, aveva dichiarato.

Raccontando poi del tumore al seno. “Pur essendo un maschio ho un tumore tipico delle donne, roba da matti, io che di femminile non ho assolutamente nulla”. Il posto in Consiglio era stato occupato da Enrico Marcora.

Vittorio Feltri guarito dal cancro al seno: la notizia a sorpresa

La candidatura alle elezioni regionali in Lombardia è dunque arrivata a sorpresa. E rappresenta una doppia bella notizia per gli estimatori del discusso giornalista.

Non solo la candidatura tra le fila del partito di Giorgia Meloni – anche se non è dato sapere se correrà per il ruolo di governatore della Regione o se la sua ambizione sia riprendere a fare il consigliere.

A rendere felici i fan e I follower di Vittorio Feltri è la notizia della guarigione. Nel breve annuncio il giornalista ha fatto intendere di avere superato questa difficile fase.