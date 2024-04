Vito Bardi vince le elezioni Regionali in Basilicata: chi è e quali sono i punti del suo programma di governo

La Basilicata resta saldamente in mano al centrodestra che vince le elezioni Regionali con oltre il 55% dei voti (a scrutinio ancora in corso). Vito Bardi, il candidato dell’asse FdI-Lega-Fi e sostenuto da Azione di Calenda e altri, si riconferma così governatore.

Vito Bardi è il presidente della Basilicata

Le urne si sono chiuse alle 15:00 di lunedì 22 aprile e già poco dopo era chiaro il netto distacco di Bardi dal candidato del centrosinistra Piero Marrese, che a scrutinio in corso si ferma al 43%. Con una telefonata, Marrese si è congratulato con Bardi.

A vittoria ormai certa, Bardi ha esultato dedicando la vittoria “a tutti i lucani”. Siderale la distanza dal terzo candidato, Eustachio Follia, che si è fermato poco sopra l’1,20%.

Utile, ma non determinante, il sostengo di Calenda che ha suscitato critiche e malumori nel centrosinistra: il candidato delle destre avrebbe vinto anche senza i voti di Azione, come dimostra il risultato elettorale partito per partito delle elezioni in Basilicata.

L’affluenza

Scarsa l’affluenza: il dato definitivo alle 15:00 di lunedì racconta che alla tornata elettorale ha votato meno di un avente diritto su due (49,80%). Alle Regionali lucane del 2019 l’affluenza fu del 53,5%, e si votava in un solo giorno.

Gli auguri di Giorgia Meloni

In serata, durante lo spoglio, sono arrivati gli auguri via social della premier Giorgia Meloni:

Vittoria del centrodestra e di tutta la coalizione in Basilicata, con Vito Bardi riconfermato Presidente della Regione. Ringrazio di cuore tutti i cittadini che hanno voluto confermare il loro sostegno alle nostre politiche. La vostra fiducia è il motore che ci spinge avanti ogni giorno. I miei auguri di buon lavoro a Vito Bardi, alla giunta che si insedierà e ai consiglieri eletti. Avanti con impegno e determinazione.

Il post di Giorgia Meloni ha ricevuto i commenti entusiasti di diversi esponenti di Fratelli d’Italia. I complimenti, via X, sono arrivati anche dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, secondo il quale “hanno vinto i lucani che hanno scelto di sostenere il nostro buon governo per altri cinque anni”.

Matteo Salvini su Facebook ha parlato di una “vittoria schiacciante del centrodestra anche in Basilicata, come sempre unito e compatto, con la conferma del presidente Bardi”.

Chi è Vito Bardi

Vito Bardi è nato a Potenza il 18 settembre 1951. Nel suo passato il ruolo di vicecomandante generale della Guardia di Finanza.

Bardi, governatore uscente e riconfermato, è stato sostenuto da Forza Italia, Noi Moderati, Fratelli d’Italia, Lega, Udc-Dc, Rotondo-Popolari Uniti, Orgoglio Lucano, La Basilicata Vera e Azione.

Sul suo nome si era registrata una frizione iniziale fra la Lega e gli alleati di governo. Nel 2019 fu Silvio Berlusconi a indicarlo come candidato alle Regionali.

Il programma di governo

Sono quattro i macro-punti del programma di governo di Vito Bardi:

opere pubbliche per la viabilità, anche nell’ottica di favorire il turismo. Fra le opere in programma la galleria Tolve, l’alta velocità ed eliporti;

il raggiungimento dell’autosufficienza energetica, anche grazie all’idroelettrico;

una vasto programma di digitalizzazione;

tutela dell’ambiente, del paesaggio ed efficientamento della rete idrica.

Il programma di Vito Bardi è su Facebook.