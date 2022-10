Violento terremoto nelle Filippine: crolla un ospedale, aeroporto internazionale chiuso per danni

Almeno 26 persone sono rimaste ferite nel violento terremoto di magnitudo 6,4 avvenuto nel Nord delle Filippine, e che ha causato la chiusura di un aeroporto internazionale e ingenti danni a un ospedale.

Il sisma ha colpito intorno alle 11 di sera – ora locale, in Italia era il primo pomeriggio di martedì – con l’epicentro vicino alla città di Dolores. Ma è stato sentito fino alla capitale Manila, a ben 330 km di distanza, al Sud.

Il presidente Ferdinand Marco Jr., detto Bongbong, ha messo in allerta la popolazione per le possibile scosse di allentamento, consigliando alla popolazione di tenersi lontana da edifici alti e strutture a rischio.

L’aeroporto internazionale di Laoag è stato chiuso temporaneamente nella giornata odierna a causa dei danni riportati durante le scosse.

I pazienti del Mariano Marcos Memorial Hospital di Batac City, a 60 km a Nord dell’epicentro, sono stati evacuati. Il presidio sanitario ha infatti subito importanti danni.

Almeno due cittadine della provincia di Cagayan sono rimaste senza elettricità, numerosi ponti sono crollati e molte strade sono rimaste compromesse.

Nella città di La Paz in Abra è crollato il campanile di un’antica chiesa cattolica.

Il capo della polizia di Dolores, Jeffrey Blanes, ha dichiarato che gli edifici hanno tramato come non era mai avvenuto prima. Le autorità locali parlano del più lungo terremoto mai avvenuto.

Earthquake with magnitude 6.7 recorded in the Philippines, the epicenter was located 9 kilometers southeast of Pinil: first images#Earthquake #Philippines pic.twitter.com/PMpSE7pjSb

— Amir Ali Nemati (@AmirAliNemati07) October 26, 2022