Terremoto nelle Filippine, crolla una torre del 1500: almeno 5 morti per la scossa di magnitudo 7

Forte scossa di terremoto nelle Filippine: nella notte italiana, la terra ha tremato causando ingenti danni, morti e feriti. Alcune immagini sono diventate virali, tra cui il crollo di una torre del 1500.

Terremoto magnitudo 7 nelle Filippine

Alle 8.43 ora locale (le 2.43 italiane), un terremoto ha colpito l’isola di Luzon, nelle Filippine. Stando a quanto riportato dall’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia (PHIVOLCS), l’epicentro si è registrato a tre chilometri a ovest-nord-ovest del comune di Tayum, provincia di Abra.

La scossa è partita da una profondità di 25 km ed è ha causato numerosi danni: la magnitudo registrata è 7 e secondo quanto riportato dalla CNN si contano almeno 5 morti e dozzine di feriti.

Il National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ha riferito che due persone sono morte a Benguet, le altre ad Abra e Kalinga. Una delle vittime sarebbe un operaio, rimasto schiacciato sotto una struttura crollata a causa della scossa.

Crolla una torre a Bantay

Tra le immagini particolarmente drammatiche del terremoto che ha colpito le Filippine, anche quelle che arrivano da Vigan City, cittadina nella provincia di Ilocos Sur situata a circa 400 km dalla capitale Manila.

Qui, uno storico campanile del 1500, la Bantay Bell Tower, si è sbriciolato a causa della scossa di terremoto. Nelle immagini diffuse tramite i social, si vedono parti del campanile costruito durante il periodo coloniale spagnolo mentre cadono a terra, sollevando una grossa nuvola di polvere.

Nel frattempo, le persone in visita alla torre, costruita esattamente nel 1590 come torre di avvistamento per i pirati, fuggono spaventate. Un padre prende in braccio il figlio e corre lontano, dalla parte opposta della torre.

I danni del terremoto

Oltre alla parziale conta dei morti e dei feriti, dalle Filippine arrivano notizie anche su numerosi edifici danneggiati dal terremoto, originato da un movimento lungo la Abram River Fault.

Le autorità locali di Abra hanno riferito alla CNN che oltre 520 edifici avrebbero riportato danni lievi, mentre una trentina hanno avuto conseguenze gravi. L’ufficio della Protezione Civile, invece, ha riferito di 428 case danneggiate, quasi tutte a CAR. Altri danni si sono registrati a Vigan, la cittadina della Bantay Bell Tower, tra cui quelli alla Cattedrale resa patrimonio dell’UNESCO nel 1999.

Per il Paese del sud-est asiatico si tratta di una nuova calamità naturale, dopo il violento tifone che pochi mesi fa ha costretto ad evacuare decine di migliaia di persone.