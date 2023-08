Violento nubifragio a Milano e in Lombardia: alberi e tetti divelti, tromba d'aria e temporale in Piemonte

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

Come previsto nelle ultime ore, il maltempo si è abbattuto con violenza sul Nord-Ovest italiano sabato 26 agosto, con eventi meteorologici intensi quali nubifragi e forti raffiche di vento. L’incursione di aria fredda proveniente dall’oltralpe sta provocando disagi a Milano e nella Lombardia, nonché in Piemonte. Si corre ai ripari con decine di interventi e un assiduo monitoraggio dei corsi d’acqua, mentre i temporali hanno causato non pochi problemi anche alle reti ferroviarie e stradali del Nord.

Disagi in Lombardia

Nelle località brianzole di Monza, Seregno e Rho, si è abbattuta una violenta tempesta caratterizzata da piogge incessanti, raffiche di vento e scariche elettriche.

Nel Milanese, le chiamate di soccorso sono state numerose, toccando la sessantina: a Buccinasco, gli edifici hanno visto i loro tetti divelti, secondo quanto segnalato dai Vigili del Fuoco.

Fonte foto: ANSA Un nubifragio feroce ha causato lo sradicamento di diversi grossi alberi in Lombardia e Piemonte

Contestualmente, il servizio sanitario di emergenza 118 ha informato che nel capoluogo lombardo è stato necessario intervenire per soccorrere un individuo colpito da un vaso caduto dall’alto.

Paura per Seveso e Lambro

Le previsioni meteorologiche per il fine settimana avevano già messo in guardia le istituzioni comunali. Di fronte alla minaccia di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro, si stanno allertando i cittadini per ogni eventualità, dichiarando di avere intrapreso tutte le precauzioni del caso.

In particolare, è stato lanciato un appello affinché si eviti di sostare nelle immediate vicinanze di alberi, impalcature dei cantieri e strutture da esterno.

Disagi per le ferrovie

La situazione critica ha comportato il blocco della tratta ferroviaria Milano-Alessandria tra Mortara e Parona Lomellina. Attualmente, un team di specialisti di Rete Ferroviaria Italiana sta lavorando per risolvere la situazione.

Anche la linea Milano–Tortona è interessata dalle interruzioni, con la circolazione sospesa tra Locate e Certosa nel Pavese.

Nel contempo, la tangenziale Ovest di Milano è stata temporaneamente chiusa in prossimità di Assago a causa della caduta di un albero di grosse dimensioni.

Tromba d’aria in Piemonte

L’arrivo della tempesta Betty dall’Irlanda ha provocato disagi anche nel contesto piemontese. Aree come Vercelli, Casale Monferrato e zone limitrofe hanno sperimentato una tromba d’aria che ha portato raffiche di vento ad una velocità massima di 98 km/h, con conseguente sradicamento di alberi che si sono rovesciati su veicoli in sosta.

Numerose segnalazioni hanno descritto tetti danneggiati, blackout elettrici e danni a monumenti locali. La strada statale 211, nell’area novarese, è stata temporaneamente chiusa al traffico in corrispondenza di Borgolavezzaro, al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti.