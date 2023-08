Previsioni meteo per il weekend tra caldo africano e temporali: le aree a rischio e le città da bollino rosso

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Ore contate per il caldo africano di questi giorni. Secondo le previsioni meteo per l’ultimo weekend di agosto in Italia il bel tempo e le alte temperature sono destinate a finire tra domenica 27 e lunedì 28 agosto. A partire dal nord, una instabilità crescente porterà temporali e nubifragi e un brusco calo delle temperature. Ecco le previsioni degli esperti meteo.

Il meteo del weekend regione per regione

Ma come sarà il meteo nel weekend? Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 25 agosto 2023:

Nord: Soleggiato al mattino, ma dal pomeriggio un po’ di instabilità lungo l’arco alpino con temporali e rovesci sparsi, specie ad ovest. Temperature stabili, massime tra 35 e 39 gradi.

Soleggiato al mattino, ma dal pomeriggio un po’ di instabilità lungo l’arco alpino con temporali e rovesci sparsi, specie ad ovest. Temperature stabili, massime tra 35 e 39 gradi. Centro: Tempo stabile e soleggiato, tranne qualche annuvolamento diurno in Appennino, senza fenomeni. Temperature in rialzo sull’Adriatico, massime tra 35 e 39.

Tempo stabile e soleggiato, tranne qualche annuvolamento diurno in Appennino, senza fenomeni. Temperature in rialzo sull’Adriatico, massime tra 35 e 39. Sud: Soleggiato ma con temporali diurni su aree interne peninsulari e della Sicilia. Temperature stazionarie, massime tra 33 e 38.

Sabato 26 agosto 2023:

Nord: Soleggiato al mattino, ma dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle Alpi, dalla sera nelle pianure di Piemonte e Lombardia. Temperature in calo ad ovest, massime tra 33 e 38.

Soleggiato al mattino, ma dal pomeriggio rovesci e temporali sparsi sulle Alpi, dalla sera nelle pianure di Piemonte e Lombardia. Temperature in calo ad ovest, massime tra 33 e 38. Centro: Tempo stabile e soleggiato, con la formazione di sparsi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature stabili, massime tra 35 e 40.

Tempo stabile e soleggiato, con la formazione di sparsi annuvolamenti diurni in Appennino. Temperature stabili, massime tra 35 e 40. Sud: Soleggiato, seppur con la formazione di qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, specie della Sicilia. Temperature in lieve rialzo, massime tra 34 e 39.

Domenica 27 agosto 2023:

Nord: Piogge e temporali sin dal mattino al Nordovest, anche di forte intensità e con grandine, in estensione in giornata a Lombardia, Alpi orientali e alto Veneto. Temperature in calo, massime tra 28 e 33.

Piogge e temporali sin dal mattino al Nordovest, anche di forte intensità e con grandine, in estensione in giornata a Lombardia, Alpi orientali e alto Veneto. Temperature in calo, massime tra 28 e 33. Centro: Stabile e in gran parte soleggiato, salvo addensamenti e qualche pioggia o rovescio sull’alta Toscana. Temperature in diminuzione, massime tra 32 e 36.

Stabile e in gran parte soleggiato, salvo addensamenti e qualche pioggia o rovescio sull’alta Toscana. Temperature in diminuzione, massime tra 32 e 36. Sud: Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, nel pomeriggio isolate nubi ad evoluzione diurna lungo l’Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39.

Ore contate pe l’anticiclone africano

L’anticiclone africano resterà protagonista sull’Europa centro meridionale, garantendo tempo stabile e temperature superiori alle medie del periodo. Ma ancora per poco.

Un vortice di alta pressione proveniente dal Nord Europa porterà una instabilità crescente, con forti temporali, nubifragi e grandinate che provocheranno un netto calo delle temperature.

Le perturbazioni toccheranno già sabato il Nord Italia, per scendere via via lungo la penisola: il Sud dovrà attendere l’inizio della prossima settimana per vedere la fine del caldo africano.

Ondate di calore: le città da bollino rosso

Il ministero della Salute ha diffuso il bollettino sulle ondate di calore in Italia nell’ultimo weekend di agosto. Di seguito, sono riportate le città da “bollino rosso“.

Venerdì 25 agosto:

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Campobasso

Firenze

Frosinone

Genova

Latina

Milano

Napoli

Perugia

Rieti

Roma

Torino

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

Sabato 26 agosto:

Ancona

Bari

Bologna

Bolzano

Brescia

Campobasso

Firenze

Frosinone

Latina

Messina

Napoli

Perugia

Rieti

Roma

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

Domenica 27 agosto:

Ancona

Bari

Campobasso

Firenze

Frosinone

Messina

Palermo

Roma