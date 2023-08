Dall'Irlanda arriva in Italia la tempesta Betty, venti e piogge forti a partire dal weekend: di cosa si tratta

Per molti esperti si tratterebbe del colpo finale che chiuderà l’estate 2023. I fenomeni sono già iniziati nelle Isole Britanniche con l’arrivo della tempesta Betty, una vera e propria bomba d’acqua e vento che si sta spostando verso l’Europa continentale e raggiungerà presto l’Italia.

Dall’Irlanda arriva la tempesta Betty: di cosa si tratta

Al 23 agosto il Belpaese è alle prese con l’anticiclone africano che i meteorologi hanno ribattezzato Caronte, lo stesso nome del “dimonio” che Dante Alighieri aveva frapposto tra l’Antinferno degli ignavi e il Primo Cerchio dell’Inferno, dove stazionavano i non battezzati, come traghettatore di anime sul fiume Acheronte.

Come già riportato nella seconda metà di agosto, presto sarà il turno del ciclone Poppea che arriverà proprio dall’area atlantica per poi spostarsi fino al sud Italia abbassando notevolmente le temperature e dando, così, un colpo basso alla canicola estiva.

Fonte foto: Getty La tempesta Betty che ha colpito l’Irlanda si sta spostando verso l’Europa continentale e l’Italia, ci saranno forti venti e piogge

L’Irlanda, dal 18 agosto, è sotto la morsa della tempesta Betty, denominazione attribuita al servizio metereologico irlandese Met Eirann.

Come specifica la stampa locale sull”Independent’, ripresa anche dalla stampa italiana su ‘Il Mattino’, l’Osservatorio Valentia parla di “numero di precipitazioni più alto mai registrato in un’ora”: secondo i dati, sull’Irlanda e in particolare sulla parte meridionale della contea di Kerry, si sarebbero abbattuti 36,2 millimetri di pioggia in 60 minuti.

Il risultato è tutto negli allagamenti che si sono verificati ai danni di abitazioni ed esercizi commerciali.

Quando arriverà in Italia

Sostanzialmente, la “minaccia” della tempesta Betty che arriverà in Italia coincide con quella del ciclone Poppea.

Si tratterebbe, quindi, della stessa perturbazione ma con un nome diverso a seconda del centro metereologico di riferimento.

Trattandosi dello stesso ciclone, quindi, l’Italia sarà interessata nel weekend tra sabato 26 e domenica 27 agosto, con una particolare concentrazione per la giornata di domenica.

Il parere dell’esperto

Per rispondere alle preoccupazioni e alle domande che tutti ci poniamo ‘Il Mattino’ ha interpellato Edoardo Ferrara, meteorologo e caporedattore di ‘3b Meteo’.

Ferrara spiega che l’indebolimento dell’anticiclone africano favorirà l’ingresso del ciclone Poppea/della tempesta Betty, quindi si creeranno condizioni avverse come temporali e grandinate.

Il calo delle temperature partirà domenica dal nord Italia per poi raggiungere il Centrosud tra lunedì 28 e martedì 29 agosto.