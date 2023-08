Previsioni meteo della settimana: caldo africano e temperature fino a 40 gradi, poi i primi temporali

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Cielo in prevalenza sereno in Italia e alte temperature, oltre le medie del periodo, con punte fino a 40 gradi. Nei prossimi giorni non ci saranno grandi variazioni rispetto alla settimana di Ferragosto, a causa del perdurare dell’anticiclone africano. Almeno fino a giovedì, quando arriveranno i primi temporali. Ecco le previsioni meteo fino al prossimo weekend.

Le previsioni meteo regione per regione

Come sarà il meteo in questa settimana? Ecco le previsioni, giorno per giorno, secondo gli esperti di 3bMeteo.

Lunedì 21 agosto

Nord: Soleggiato ovunque con qualche addensamento cumuliforme pomeridiano sulle zone alpine, caldo intenso in pianura. Temperature in aumento, massime tra 37 e 39 gradi.

Soleggiato ovunque con qualche addensamento cumuliforme pomeridiano sulle zone alpine, caldo intenso in pianura. Temperature in aumento, massime tra 37 e 39 gradi. Centro: Tempo stabile e soleggiato con qualche sporadico cumulonembo pomeridiano in montagna. Caldo intenso e temperature in aumento, massime tra 36 e 40, meno sull’Adriatico.

Tempo stabile e soleggiato con qualche sporadico cumulonembo pomeridiano in montagna. Caldo intenso e temperature in aumento, massime tra 36 e 40, meno sull’Adriatico. Sud: Soleggiato al mattino, qualche locale temporale al pomeriggio su bassa Campania, Appennino calabrese e rilievi siciliani. Temperature in lieve ascesa, massime tra 33 e 37.

Martedì 22 agosto

Nord: Cieli sereni ovunque e caldo intenso; temperature stabili, massime tra 37 e 39 gradi.

Cieli sereni ovunque e caldo intenso; temperature stabili, massime tra 37 e 39 gradi. Centro: Soleggiato ovunque con scarsa nuvolosità pomeridiana sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo. Caldo intenso, temperature massime tra 36 e 40, inferiori sull’Adriatico.

Soleggiato ovunque con scarsa nuvolosità pomeridiana sull’Appennino tra Lazio e Abruzzo. Caldo intenso, temperature massime tra 36 e 40, inferiori sull’Adriatico. Sud: Sole al mattino, pomeriggio con isolati temporali su bassa Campania, Calabria tirrenica e rilievi siciliani. Temperature in lieve aumento, massime tra 34 e 38.

Mercoledì 23 agosto

Nord: Soleggiato ovunque, nel pomeriggio qualche isolato temporale sulle Alpi occidentali. Temperature stabili, massime tra 35 e 39.

Soleggiato ovunque, nel pomeriggio qualche isolato temporale sulle Alpi occidentali. Temperature stabili, massime tra 35 e 39. Centro: Sole, annuvolamenti diurni sull’Appennino senza fenomeni. Caldo intenso con temperature stazionarie, massime tra 35 e 40, inferiori sull’Adriatico.

Sole, annuvolamenti diurni sull’Appennino senza fenomeni. Caldo intenso con temperature stazionarie, massime tra 35 e 40, inferiori sull’Adriatico. Sud: Sole al mattino, pomeriggio con isolati temporali su bassa Campania, Appennino calabrese e rilievi siciliani. Temperature stazionarie, massime tra 33 e 37.

Giovedì 24 agosto (tendenza)

Nord: Al nord ovest cielo sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e centrali. Al nord est nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, sereno altrove.

cielo sereno in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e centrali. nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, sereno altrove. Centro: Sul tirreno nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, sereno altrove. Sull’adriatico nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, sereno altrove.

nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale toscana, sereno altrove. nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, sereno altrove. Sud: Sul tirreno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, sulle pianure e sulle subappenniniche, sereno sulla dorsale campana, coperto con pioggia moderata sulla dorsale calabra. Sull’adriatico nubi sparse con ampie schiarite sul litorale ionico e sulla dorsale lucana, sereno altrove. Sulle isole maggiori: piogge di forte intensità su aree interne siciliane, nubi sparse con ampie schiarite sulla zona etnea, sereno altrove.

Venerdì 25 agosto (tendenza)

Nord: Al nord ovest piogge di forte intensità sulle Alpi centrali, sereno altrove. Al nord est nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, coperto con pioggia debole sulle Dolomiti, sereno altrove.

piogge di forte intensità sulle Alpi centrali, sereno altrove. nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure venete, coperto con pioggia debole sulle Dolomiti, sereno altrove. Centro Sul tirreno nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’adriatico sereno sui litorali e sulle zone subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, coperto con pioggia debole sul Gran Sasso.

nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale laziale, sereno altrove. sereno sui litorali e sulle zone subappenniniche, nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale, coperto con pioggia debole sul Gran Sasso. Sud; Sul tirreno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle pianure, piogge di forte intensità sulle subappenniniche, coperto con pioggia moderata sulla dorsale campana, coperto con pioggia debole sulla dorsale calabra. Sull’adriatico nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, sereno sul litorale ionico e sulla dorsale molisana, piogge di forte intensità sulle Murge e sulla dorsale lucana. Sulle isole maggiori sereno sul cagliaritano e sulla Costa Smeralda, coperto con pioggia debole sulla zona etnea, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Sabato 26 agosto (tendenza)

Nord: Al nord ovest sereno in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e centrali. Sereno a l nord est .

sereno in riviera ligure, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali e centrali. Sereno . Centro: Sul tirreno nubi sparse con ampie schiarite su Roma, coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale, sereno altrove. Sull’adriatico piogge di forte intensità sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite altrove.

nubi sparse con ampie schiarite su Roma, coperto con pioggia debole sulla dorsale laziale, sereno altrove. piogge di forte intensità sul Gran Sasso, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sud: Sul tirreno coperto con pioggia moderata sui litorali e sulla dorsale calabra, nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure e sulle subappenniniche, coperto con pioggia debole sulla dorsale campana. Sull’adriatico nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, sereno sul litorale ionico, coperto con pioggia debole sulle Murge e sulla dorsale lucana, coperto con pioggia moderata sulla dorsale molisana. Sulle isole maggiori coperto con pioggia debole sul catanese, coperto con pioggia moderata su aree interne siciliane e sulla zona etnea, sereno altrove.

Anticiclone africano prevalente sull’Italia

Nella settimana tra il 21 e il 27 agosto l’anticiclone africano resterà protagonista sull’Europa centro meridionale, garantendo tempo stabile e temperature superiori alle medie del periodo.

Il perdurare dell’anticiclone farà salire ulteriormente le temperature al Nord e al Centro, soprattutto sulla Val Padana centro occidentale, Toscana, Umbria e Lazio dove si potrebbero toccare punte di 40°C.

Ondate di calore: le città da bollino rosso in Italia

Il ministero della Salute ha reso noto l’elenco dei bollettini sulle ondate di calore per le giornate di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 agosto.

Lunedì 21 agosto le città da “bollino rosso” sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Verona.

“Bollino arancione” per Genova, Milano, Napoli, Trieste, Venezia. “Bollino giallo” per Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara, Reggio Calabria, Viterbo.

Martedì 22 le città da “bollino rosso” sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Verona.

“Bollino arancione” per Venezia e Viterbo. “Bollino giallo” per Ancona, Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara, Reggio Calabria.

Martedì 23 le città da “bollino rosso” sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.

“Bollino arancione” per Campobasso, Viterbo. “Bollino giallo” per Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara, Reggio Calabria.